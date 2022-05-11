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Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России - РИА Новости, 11.05.2022
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Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России - РИА Новости, 11.05.2022
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:49
2022-05-11T14:27
в мире
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Стремоусов добавил, что до конца года область полностью перейдет на российское законодательство.Кроме того, до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России."Банк уже существует, есть формальные вопросы. &lt;...&gt; Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интегрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации", — заключил Стремоусов.В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Как заявил 7 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, а статус региона определят его жители. В свою очередь, глава администрации Владимир Сальдо подчеркнул, что область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/regiony-1787727047.html
https://ria.ru/20220507/osvobozhdenie-1787338604.html
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в мире, херсонская область , владимир путин
12:49 11.05.2022 (обновлено: 14:27 11.05.2022)
 
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. — Прим. ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", — сказал он.

Стремоусов добавил, что до конца года область полностью перейдет на российское законодательство.
Кроме того, до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России.
"Банк уже существует, есть формальные вопросы. <...> Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интегрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации", — заключил Стремоусов.
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В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.

"Быть или не быть такому обращению — должны решать все-таки жители Херсонской области, это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", — сказал представитель Кремля.

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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