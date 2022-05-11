https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:49

2022-05-11T12:49

2022-05-11T14:27

в мире

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Стремоусов добавил, что до конца года область полностью перейдет на российское законодательство.Кроме того, до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России."Банк уже существует, есть формальные вопросы. <...> Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интегрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации", — заключил Стремоусов.В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Как заявил 7 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, а статус региона определят его жители. В свою очередь, глава администрации Владимир Сальдо подчеркнул, что область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/regiony-1787727047.html

https://ria.ru/20220507/osvobozhdenie-1787338604.html

https://ria.ru/20220506/turchak-1787242355.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , владимир путин