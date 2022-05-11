Рейтинг@Mail.ru
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220511/keyv-1787907697.html
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2022
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы
Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:56
2022-05-11T17:56
шоубиз
знаменитости
ник кейв
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787888061_0:25:3024:1725_1920x0_80_0_0_1e38ef228dbda68ba5bd2d5c06e4696f.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail.О причинах смерти не уточняется. Джетро находился в тюрьме за нападение на свою мать, модель Бо Лэзенби. Сообщается, что в 2018 мужчина также отбывал наказание за жестокое обращение со своей девушкой.Адвокат Лэзенби отмечал, что у 31-летнего Джетро была диагностирована шизофрения. Сын певца работал моделью и актером. У Ника Кейва четверо детей: Джетро был старшим из них. Семь лет назад другой сын музыканта Артур погиб, сорвавшись со скалы.
https://ria.ru/20210921/cave-1750937724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787888061_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_d8d0ccef7d37c970137eb18195d7af64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, ник кейв, шоу-бизнес
17:56 11.05.2022
 
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы

Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Ник Кейв
Музыкант Ник Кейв - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail.

"С большой грустью могу подтвердить, что мой сын Джетро умер. Мы будем признательны за приватность для нашей семьи в этот период", – заявил Кейв.

О причинах смерти не уточняется. Джетро находился в тюрьме за нападение на свою мать, модель Бо Лэзенби. Сообщается, что в 2018 мужчина также отбывал наказание за жестокое обращение со своей девушкой.
Адвокат Лэзенби отмечал, что у 31-летнего Джетро была диагностирована шизофрения. Сын певца работал моделью и актером.
У Ника Кейва четверо детей: Джетро был старшим из них. Семь лет назад другой сын музыканта Артур погиб, сорвавшись со скалы.
Певец Ник Кейв выступает на сцене Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября 2021, 00:25Культура
Ник Кейв дал 40-часовое интервью, где рассказал о жизни после гибели сына
 
ШоубизЗнаменитостиНик КейвШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала