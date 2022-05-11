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Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы

Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2022

Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы

Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:56

2022-05-11T17:56

2022-05-11T17:56

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail.О причинах смерти не уточняется. Джетро находился в тюрьме за нападение на свою мать, модель Бо Лэзенби. Сообщается, что в 2018 мужчина также отбывал наказание за жестокое обращение со своей девушкой.Адвокат Лэзенби отмечал, что у 31-летнего Джетро была диагностирована шизофрения. Сын певца работал моделью и актером. У Ника Кейва четверо детей: Джетро был старшим из них. Семь лет назад другой сын музыканта Артур погиб, сорвавшись со скалы.

https://ria.ru/20210921/cave-1750937724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ник кейв, шоу-бизнес