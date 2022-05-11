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Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы - РИА Новости, 11.05.2022
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы
Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:56
2022-05-11T17:56
2022-05-11T17:56
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает Daily Mail.О причинах смерти не уточняется. Джетро находился в тюрьме за нападение на свою мать, модель Бо Лэзенби. Сообщается, что в 2018 мужчина также отбывал наказание за жестокое обращение со своей девушкой.Адвокат Лэзенби отмечал, что у 31-летнего Джетро была диагностирована шизофрения. Сын певца работал моделью и актером. У Ника Кейва четверо детей: Джетро был старшим из них. Семь лет назад другой сын музыканта Артур погиб, сорвавшись со скалы.
https://ria.ru/20210921/cave-1750937724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ник кейв, шоу-бизнес
Сын Ника Кейва умер через два дня после выхода из тюрьмы
Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Сын Ника Кейва Джетро Лэзенби умер через два дня после выхода из тюрьмы. Об этом рассказал сам солист группы Nick Cave and the Bad Seeds, сообщает
Daily Mail.
"С большой грустью могу подтвердить, что мой сын Джетро умер. Мы будем признательны за приватность для нашей семьи в этот период", – заявил Кейв.
О причинах смерти не уточняется. Джетро находился в тюрьме за нападение на свою мать, модель Бо Лэзенби. Сообщается, что в 2018 мужчина также отбывал наказание за жестокое обращение со своей девушкой.
Адвокат Лэзенби отмечал, что у 31-летнего Джетро была диагностирована шизофрения. Сын певца работал моделью и актером.
У Ника Кейва четверо детей: Джетро был старшим из них. Семь лет назад другой сын музыканта Артур погиб, сорвавшись со скалы.