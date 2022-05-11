https://ria.ru/20220511/kaskader-1787955009.html
Каскадер "Игры престолов" подала в суд на создателей шоу на пять миллионов
Каскадер "Игры престолов" подала в суд на создателей шоу на пять миллионов - РИА Новости, 11.05.2022
Каскадер "Игры престолов" подала в суд на создателей шоу на пять миллионов
Каскадер Кейси Майклс подала иск в суд на создателей сериала "Игра престолов" на пять миллионов долларов, сообщает Variety. В феврале 2018 года на съемках шоу... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:44
2022-05-11T17:44
2022-05-11T17:44
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игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Каскадер Кейси Майклс подала иск в суд на создателей сериала "Игра престолов" на пять миллионов долларов, сообщает Variety. В феврале 2018 года на съемках шоу она получила серьезный перелом левой лодыжки. Все произошло во время работы над третьим эпизодом восьмого сезона. В одной из сцен 28 каскадеров, изображавших вихтов (зомби, которых контролируют белые ходоки — нечеловеческая раса с севера Вестероса), поочередно спрыгивали с высоты в 12 футов (3,6 метров). Майклс была в их числе.Они приземлялись на картонные коробки и маты. Первые не долговечны и повреждаются, когда каждый каскадер приземляется на них, а потом еще слезает, утверждает Майклс. Она совершала трюк последней.Кейси за четыре года перенесла несколько операций, для некоторых даже потребовались специальные пластины и винты. Также она прошла через длительную интенсивную физиотерапию и лечилась от депрессии. У нее сократился диапазон движений. Майклс не может кататься на лыжах, прыгать с парашютом, заниматься гимнастикой и бегать. Кейси до сих пор испытывает трудности с выполнением повседневных задач, таких как покупки, готовка, работа в саду. И она так и не вернулась в профессию. Создатели проекта в свою защиту утверждают, что каркас коробок был прочным и не деформировался, когда с него скатывались актеры. Они настаивают на том, что Майклс спустилась с крыши не так, как ей указывали. Травму, по их мнению, она получила из-за того, что сама не выполнила трюк должным образом, или случайно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
Каскадер "Игры престолов" подала в суд на создателей шоу на пять миллионов
Каскадер Кейси Майклс "Игры престолов" подала на создателей шоу в суд на пять миллионов
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Каскадер Кейси Майклс подала иск в суд на создателей сериала "Игра престолов" на пять миллионов долларов, сообщает
Variety. В феврале 2018 года на съемках шоу она получила серьезный перелом левой лодыжки.
Все произошло во время работы над третьим эпизодом восьмого сезона. В одной из сцен 28 каскадеров, изображавших вихтов (зомби, которых контролируют белые ходоки — нечеловеческая раса с севера Вестероса), поочередно спрыгивали с высоты в 12 футов (3,6 метров). Майклс была в их числе.
Они приземлялись на картонные коробки и маты. Первые не долговечны и повреждаются, когда каждый каскадер приземляется на них, а потом еще слезает, утверждает Майклс. Она совершала трюк последней.
Кейси за четыре года перенесла несколько операций, для некоторых даже потребовались специальные пластины и винты. Также она прошла через длительную интенсивную физиотерапию и лечилась от депрессии.
У нее сократился диапазон движений. Майклс не может кататься на лыжах, прыгать с парашютом, заниматься гимнастикой и бегать. Кейси до сих пор испытывает трудности с выполнением повседневных задач, таких как покупки, готовка, работа в саду. И она так и не вернулась в профессию.
Создатели проекта в свою защиту утверждают, что каркас коробок был прочным и не деформировался, когда с него скатывались актеры. Они настаивают на том, что Майклс спустилась с крыши не так, как ей указывали. Травму, по их мнению, она получила из-за того, что сама не выполнила трюк должным образом, или случайно.