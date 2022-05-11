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Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов - РИА Новости, 11.05.2022
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Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов
Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов
Правительство Ставропольского края (СК) в этом году выделит из бюджета 32 миллиона рублей на поддержку региональной программы капитального ремонта общего... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:07
2022-05-11T12:07
ставропольский край
жкх
ремонт
жилье
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края (СК) в этом году выделит из бюджета 32 миллиона рублей на поддержку региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД), сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.Финансирование будет направлено в рамках реализации государственной программы региона "Развитие ЖКХ, защита населения и территории от ЧС".Эти деньги дополнят накапливаемые собственниками в "общем котле" регионального оператора средства."Такая мера поддержки применяется впервые с момента запуска в 2014 году программы капремонта на Ставрополье. Из-за роста стоимости строительных материалов мы столкнулись с дефицитом средств в "общем котле". Однако программа должна выполняться, дома должны ремонтироваться. Поэтому по поручению губернатора СК краевой бюджет поддержит выполнение работ. Средства планируется направить на наиболее востребованный вид работ – капремонт крыш", - рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко.Министерство ЖКХ СК в настоящее время проводит актуализацию краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта. По предварительным данным, в этом году работы будут проведены в более чем 400 МКД. В частности, планируется установить 152 новых лифтов взамен старых подъемников и капитально отремонтировать 405 кровель.
https://ria.ru/20211209/stavropole-1762962789.html
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жкх, ремонт, жилье
12:07 11.05.2022
 

Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края (СК) в этом году выделит из бюджета 32 миллиона рублей на поддержку региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД), сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Финансирование будет направлено в рамках реализации государственной программы региона "Развитие ЖКХ, защита населения и территории от ЧС".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
9 декабря 2021, 16:00Ставропольский край
В Ставрополье планируют увеличить объем производства продуктов в два раза
Эти деньги дополнят накапливаемые собственниками в "общем котле" регионального оператора средства.
"Такая мера поддержки применяется впервые с момента запуска в 2014 году программы капремонта на Ставрополье. Из-за роста стоимости строительных материалов мы столкнулись с дефицитом средств в "общем котле". Однако программа должна выполняться, дома должны ремонтироваться. Поэтому по поручению губернатора СК краевой бюджет поддержит выполнение работ. Средства планируется направить на наиболее востребованный вид работ – капремонт крыш", - рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко.
Министерство ЖКХ СК в настоящее время проводит актуализацию краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта. По предварительным данным, в этом году работы будут проведены в более чем 400 МКД. В частности, планируется установить 152 новых лифтов взамен старых подъемников и капитально отремонтировать 405 кровель.
 
Ставропольский крайЖКХРемонтЖилье
 
 
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