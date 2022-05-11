https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html

Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов

Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов - РИА Новости, 11.05.2022

Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов

Правительство Ставропольского края (СК) в этом году выделит из бюджета 32 миллиона рублей на поддержку региональной программы капитального ремонта общего... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:07

2022-05-11T12:07

2022-05-11T12:07

ставропольский край

жкх

ремонт

жилье

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края (СК) в этом году выделит из бюджета 32 миллиона рублей на поддержку региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД), сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.Финансирование будет направлено в рамках реализации государственной программы региона "Развитие ЖКХ, защита населения и территории от ЧС".Эти деньги дополнят накапливаемые собственниками в "общем котле" регионального оператора средства."Такая мера поддержки применяется впервые с момента запуска в 2014 году программы капремонта на Ставрополье. Из-за роста стоимости строительных материалов мы столкнулись с дефицитом средств в "общем котле". Однако программа должна выполняться, дома должны ремонтироваться. Поэтому по поручению губернатора СК краевой бюджет поддержит выполнение работ. Средства планируется направить на наиболее востребованный вид работ – капремонт крыш", - рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко.Министерство ЖКХ СК в настоящее время проводит актуализацию краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта. По предварительным данным, в этом году работы будут проведены в более чем 400 МКД. В частности, планируется установить 152 новых лифтов взамен старых подъемников и капитально отремонтировать 405 кровель.

https://ria.ru/20211209/stavropole-1762962789.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, ремонт, жилье