https://ria.ru/20220511/ka-52-1787831946.html

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Министерство обороны опубликовало видео боевого применения вертолетов армейской авиации в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:22

2022-05-11T09:22

2022-05-11T10:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео боевого применения вертолетов армейской авиации в специальной военной операции на Украине.В ролике показано, как Ка-52 "Аллигатор" снаряжают вооружением, затем машины вылетают на задание. Также продемонстрирована запись с прицельного комплекса вертолета и удары по украинским военным объектам.Он добавил, что в боевых условиях машина показывает себя с очень хорошей стороны, "позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя".Как уточнили в ведомстве, на кадрах внешнего объективного контроля авиационного комплекса показано нанесение внезапного удара с воздуха ракетами по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ, в результате которого все цели были уничтожены.Ка-52 способен незаметно подкрасться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и на максимальной скорости уйти от возможного ответного огня. Также "Аллигаторы" могут обеспечивать прикрытие войсковых колонн на земле и надежный тыл военно-транспортным вертолетам в воздухе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html

https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

украина

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Ольга Маркова

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Боевая работа вертолетов армейской авиации. Видео Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео боевой работы вертолетов армейской авиации 2022-05-11T09:22 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина