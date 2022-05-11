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Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ka-52-1787831946.html
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине
Министерство обороны опубликовало видео боевого применения вертолетов армейской авиации в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:22
2022-05-11T10:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео боевого применения вертолетов армейской авиации в специальной военной операции на Украине.В ролике показано, как Ка-52 "Аллигатор" снаряжают вооружением, затем машины вылетают на задание. Также продемонстрирована запись с прицельного комплекса вертолета и удары по украинским военным объектам.Он добавил, что в боевых условиях машина показывает себя с очень хорошей стороны, "позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя".Как уточнили в ведомстве, на кадрах внешнего объективного контроля авиационного комплекса показано нанесение внезапного удара с воздуха ракетами по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ, в результате которого все цели были уничтожены.Ка-52 способен незаметно подкрасться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и на максимальной скорости уйти от возможного ответного огня. Также "Аллигаторы" могут обеспечивать прикрытие войсковых колонн на земле и надежный тыл военно-транспортным вертолетам в воздухе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
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Боевая работа вертолетов армейской авиации. Видео Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео боевой работы вертолетов армейской авиации
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вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
09:22 11.05.2022 (обновлено: 10:22 11.05.2022)
 
Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Минобороны опубликовало видео ударов вертолетов Ка-52 по украинским военным объектам

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео боевого применения вертолетов армейской авиации в специальной военной операции на Украине.
В ролике показано, как Ка-52 "Аллигатор" снаряжают вооружением, затем машины вылетают на задание. Также продемонстрирована запись с прицельного комплекса вертолета и удары по украинским военным объектам.
"Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. Все живы и здоровы", — рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.
Он добавил, что в боевых условиях машина показывает себя с очень хорошей стороны, "позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя".
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5 мая, 09:54Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт
Как уточнили в ведомстве, на кадрах внешнего объективного контроля авиационного комплекса показано нанесение внезапного удара с воздуха ракетами по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ, в результате которого все цели были уничтожены.
Ка-52 способен незаметно подкрасться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и на максимальной скорости уйти от возможного ответного огня. Также "Аллигаторы" могут обеспечивать прикрытие войсковых колонн на земле и надежный тыл военно-транспортным вертолетам в воздухе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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