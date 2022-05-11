https://ria.ru/20220511/jovovich-1787892550.html

Мила Йовович сыграет в постапокалиптическом триллере про выживание

Мила Йовович сыграет в постапокалиптическом триллере про выживание - РИА Новости, 11.05.2022

Мила Йовович сыграет в постапокалиптическом триллере про выживание

Мила Йовович и Дженнифер Хадсон снимутся в постапокалиптическом триллере Стефона Бристоля "Breathe", сообщает Variety. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:52

2022-05-11T15:52

2022-05-11T15:52

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мила Йовович и Дженнифер Хадсон снимутся в постапокалиптическом триллере Стефона Бристоля "Breathe", сообщает Variety. Название ленты можно перевести как "Дышать". События в ней происходят после того, как наша планета стала непригодной для жизни из-за нехватки кислорода. Известно, что Хадсон воплотит образ Майи, которая вместе с дочерью вынуждена ютиться под землей. Ненадолго выбраться на поверхность они могут только благодаря специальным костюмам, созданным ее мужем. Он считается мертвым. Однажды героиня знакомится с загадочной парой, утверждающей, что знает о судьбе ее супруга. Майя соглашается пустить их в свой бункер, но еще не ясно, можно ли им доверять. Кого сыграет Йовович, в статье Variety не уточняется. Известно, что основные съемки пройдут летом в Пенсильвании. Это вторая картина Бристоля. В качестве режиссера полнометражных фильмов он дебютировал в 2019 году — снял научно-фантастическую ленту "See You Yesterday" ("Увидимся вчера"). Когда состоится премьера "Breathe", пока не было объявлено.

https://ria.ru/20220511/elki-1787865266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мила йовович