https://ria.ru/20220511/it-1788001151.html

Подмосковные IT-компании могут получить грант на каждого нового сотрудника

Подмосковные IT-компании могут получить грант на каждого нового сотрудника - РИА Новости, 11.05.2022

Подмосковные IT-компании могут получить грант на каждого нового сотрудника

Правительство Московской области определило порядок получения грантов IT-компаниями, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:59

2022-05-11T20:59

2022-05-11T21:03

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Правительство Московской области определило порядок получения грантов IT-компаниями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Гранты для IT-компаний могут получить, по данным кабмина Московской области, "действующая компания при создании в области новых рабочих мест для сотрудников, новая ИТ-компания, открывшая бизнес в МО", в частности, производители компьютеров.Грант выплачивается ежеквартально на каждого нового сотрудника, отметили в правительстве. Сумма гранта зависит от зарплаты сотрудника. К примеру, грант составит 96 тысяч рублей в год при зарплате 120-150 тысяч рублей, 120 тысяч в год - при зарплате 150-230 тысяч, 180 тысяч рублей в год - при доходе 230-300 тысяч, 240 тысяч рублей в год - если заработная плата составляет 300-350 тысяч.Срок гранта определяется исходя из количества сотрудников.В правительстве рассказали, как получить грант поддержки для ИТ-компаний в Подмосковье. "(Необходимо) принять на работу 5 новых сотрудников с высшим образованием - полный рабочий день, заработная плата от 120 тысяч в месяц, ранее не работали в МО 2 года. Получить аккредитацию Минцифры России. Сдать отчетность в налоговую и фонды за 3 месяца, начиная со 2 квартала. Подать заявку на получение гранта", - отмечается в документе. Проверка заявки ИТ-компании составляет 1 месяц после подачи.

https://ria.ru/20220511/sirius-1787928948.html

https://realty.ria.ru/20220511/a101-1787877301.html

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московская область (подмосковье), россия