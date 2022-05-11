https://ria.ru/20220511/istoriya-1787970519.html

Информацию о спецоперации хотят добавить в учебники истории до конца года

Информацию о спецоперации хотят добавить в учебники истории до конца года - РИА Новости, 11.05.2022

Информацию о спецоперации хотят добавить в учебники истории до конца года

Школьные учебники могут быть обновлены до конца этого года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:48

2022-05-11T17:48

2022-05-11T18:02

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Школьные учебники могут быть обновлены до конца этого года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В апреле министр сообщил, что школьные учебники дополнят событиями, связанными со специальной военной операцией. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также заявлял, что задания о ходе российской спецоперации на Украине в будущем появятся в ЕГЭ по истории."Мы сегодня обсуждаем, в том числе и с российским историческим обществом, эти вопросы. Мы должны очень внимательно подойти к этим вопросам. Уже создана при министерстве (просвещения - ред.) соответствующая группа экспертов, мы будем работать все лето, и к началу учебного года у нас уже будут конкретные результаты, о которых уже можно говорить. Вопрос изменения учебников - он непростой. Я уверен, что до конца года мы соответствующее решение примем. Соответствующие изменения могут быть внесены до конца этого года", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220511/istoriya-1787962217.html

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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)