https://ria.ru/20220511/ispaniya-1787980841.html
В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев
В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев - РИА Новости, 11.05.2022
В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев
В Сети распространилось видео, на котором испанка с российским флагом в руках вступила в спор с группой проукраинских активистов. Ролик привлек внимание... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:45
2022-05-11T18:45
2022-05-11T19:05
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети распространилось видео, на котором испанка с российским флагом в руках вступила в спор с группой проукраинских активистов. Ролик привлек внимание пользователей социальных сетей и СМИ, его перевод опубликовало Иносми.На видео попала словесная перепалка между жительницей Мадрида и толпой украинок, произошедшая в День Победы. Испанка гуляла по городу с российским триколором, из-за чего и была остановлена женщинами, поддерживающими Украину."Советский Союз победил нацистов. Если бы нацисты победили, то такие люди, как я и многие другие, оказались бы в концентрационных лагерях или в газовых камерах", — с этих слов начинается ролик.Она подчеркнула, что 9 мая весь мир отмечает поражение нацистов, тех, "кто поехал на Украину и убивал десятками украинских евреев и украинцев"."Благодаря Красной армии сегодня мир наслаждается демократией. В Красной армии служили и украинцы", — добавила женщина с флагом.Испанку несколько раз пытались перебить, а в конце одна из украинок попросила "выбросить это", указав на российский флаг. Женщина не подчинилась, выкрикнув на прощание "Да здравствует Россия! Да здравствует Путин!"Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html
https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мадрид
18:45 11.05.2022 (обновлено: 19:05 11.05.2022)
В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев
Жительница Мадрида объяснила украинским активистам роль СССР в победе над нацистами
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
В Сети распространилось видео, на котором испанка с российским флагом в руках вступила в спор с группой проукраинских активистов. Ролик привлек внимание пользователей социальных сетей и СМИ, его перевод опубликовало Иносми
.
На видео попала словесная перепалка между жительницей Мадрида
и толпой украинок, произошедшая в День Победы. Испанка гуляла по городу с российским триколором, из-за чего и была остановлена женщинами, поддерживающими Украину
.
"Советский Союз победил нацистов. Если бы нацисты победили, то такие люди, как я и многие другие, оказались бы в концентрационных лагерях или в газовых камерах", — с этих слов начинается ролик.
Она подчеркнула, что 9 мая весь мир отмечает поражение нацистов, тех, "кто поехал на Украину и убивал десятками украинских евреев и украинцев".
"Благодаря Красной армии сегодня мир наслаждается демократией. В Красной армии служили и украинцы", — добавила женщина с флагом.
Испанку несколько раз пытались перебить, а в конце одна из украинок попросила "выбросить это", указав на российский флаг. Женщина не подчинилась, выкрикнув на прощание "Да здравствует Россия! Да здравствует Путин!"
Россия
c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".