https://ria.ru/20220511/ispaniya-1787980841.html

В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев

В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев - РИА Новости, 11.05.2022

В Испании защитили российский флаг перед толпой украинцев

В Сети распространилось видео, на котором испанка с российским флагом в руках вступила в спор с группой проукраинских активистов. Ролик привлек внимание... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:45

2022-05-11T18:45

2022-05-11T19:05

в мире

украина

россия

мадрид

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети распространилось видео, на котором испанка с российским флагом в руках вступила в спор с группой проукраинских активистов. Ролик привлек внимание пользователей социальных сетей и СМИ, его перевод опубликовало Иносми.На видео попала словесная перепалка между жительницей Мадрида и толпой украинок, произошедшая в День Победы. Испанка гуляла по городу с российским триколором, из-за чего и была остановлена женщинами, поддерживающими Украину."Советский Союз победил нацистов. Если бы нацисты победили, то такие люди, как я и многие другие, оказались бы в концентрационных лагерях или в газовых камерах", — с этих слов начинается ролик.Она подчеркнула, что 9 мая весь мир отмечает поражение нацистов, тех, "кто поехал на Украину и убивал десятками украинских евреев и украинцев"."Благодаря Красной армии сегодня мир наслаждается демократией. В Красной армии служили и украинцы", — добавила женщина с флагом.Испанку несколько раз пытались перебить, а в конце одна из украинок попросила "выбросить это", указав на российский флаг. Женщина не подчинилась, выкрикнув на прощание "Да здравствует Россия! Да здравствует Путин!"Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

украина

россия

мадрид

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, мадрид