https://ria.ru/20220511/ishiguro-1787912420.html

По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал

По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал - РИА Новости, 11.05.2022

По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал

Телеканал FX работает над созданием сериала по фильму 2010 года Марка Романека "Не отпускай меня", основанному на одноименно романе Кадзуо Исигуро, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:09

2022-05-11T19:09

2022-05-11T19:09

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал FX работает над созданием сериала по фильму 2010 года Марка Романека "Не отпускай меня", основанному на одноименно романе Кадзуо Исигуро, сообщает Variety. Книга Исигуро была номинирована на Букеровскую премию и заняла четвертое место в топ-100 лучших романов XXI-го века по версии The Guardian. В фильме по сценарию Алекса Гарленда главные роли исполнили Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли. Они сыграли троих друзей, знакомых еще с детства и с ранних лет усвоивших, что они клоны, созданные, чтобы стать донорами. Это история о взрослении, дружбе, любви, ценности времени и жизни. Сценарий сериала напишет Мелисса Икбал. В числе исполнительных продюсеров — создатели оригинала Эндрю Макдональд и Аллон Райх. Когда состоится премьера нового шоу, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, кадзуо исигуро, кира найтли, эндрю гарфилд