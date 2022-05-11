Рейтинг@Mail.ru
По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220511/ishiguro-1787912420.html
По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал
По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал - РИА Новости, 11.05.2022
По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал
Телеканал FX работает над созданием сериала по фильму 2010 года Марка Романека "Не отпускай меня", основанному на одноименно романе Кадзуо Исигуро, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:09
2022-05-11T19:09
культура
новости культуры
кино и сериалы
книги
знаменитости
кадзуо исигуро
кира найтли
эндрю гарфилд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150626/61/1506266136_0:179:3000:1867_1920x0_80_0_0_7ce1c7c8a1d55572b9d0aafdd2b98f2a.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал FX работает над созданием сериала по фильму 2010 года Марка Романека "Не отпускай меня", основанному на одноименно романе Кадзуо Исигуро, сообщает Variety. Книга Исигуро была номинирована на Букеровскую премию и заняла четвертое место в топ-100 лучших романов XXI-го века по версии The Guardian. В фильме по сценарию Алекса Гарленда главные роли исполнили Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли. Они сыграли троих друзей, знакомых еще с детства и с ранних лет усвоивших, что они клоны, созданные, чтобы стать донорами. Это история о взрослении, дружбе, любви, ценности времени и жизни. Сценарий сериала напишет Мелисса Икбал. В числе исполнительных продюсеров — создатели оригинала Эндрю Макдональд и Аллон Райх. Когда состоится премьера нового шоу, пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150626/61/1506266136_273:0:3000:2045_1920x0_80_0_0_2a73810af369f96018eb6d66e59528d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, кадзуо исигуро, кира найтли, эндрю гарфилд
19:09 11.05.2022
 
По роману Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня" снимут сериал

FX снимет сериал, основанный на романе Кадзуо Исигуро "Не отпускай меня"

© AP Photo / Evan AgostiniБританский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеканал FX работает над созданием сериала по фильму 2010 года Марка Романека "Не отпускай меня", основанному на одноименно романе Кадзуо Исигуро, сообщает Variety.
Книга Исигуро была номинирована на Букеровскую премию и заняла четвертое место в топ-100 лучших романов XXI-го века по версии The Guardian.
В фильме по сценарию Алекса Гарленда главные роли исполнили Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли. Они сыграли троих друзей, знакомых еще с детства и с ранних лет усвоивших, что они клоны, созданные, чтобы стать донорами. Это история о взрослении, дружбе, любви, ценности времени и жизни.
Сценарий сериала напишет Мелисса Икбал. В числе исполнительных продюсеров — создатели оригинала Эндрю Макдональд и Аллон Райх.
Когда состоится премьера нового шоу, пока не объявлялось.
Кадр из мультфильма Суперпитомцы
10 мая, 18:17Культура
Universal впервые с марта обновила график релизов в России
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКнигиЗнаменитостиКадзуо ИсигуроКира НайтлиЭндрю Гарфилд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала