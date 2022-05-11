10:12 11.05.2022 (обновлено: 10:17 11.05.2022)
Apple прекращает выпуск iPod
Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, которые выпускала более 20 лет
Девушка слушает музыку на iPod. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, которые выпускала более 20 лет, говорится в пресс-релизе компании.
"Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Music", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента компании Грега Джосвиака (Greg Joswiak).
Компания отмечает, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука.
Покупатели еще могут приобрести iPod Touch на сайте apple.com, в магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple, пока товар есть в наличии, добавляет компания.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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