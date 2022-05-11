https://ria.ru/20220511/ipod-1787840166.html

Apple прекращает выпуск iPod

Apple прекращает выпуск iPod - РИА Новости, 11.05.2022

Apple прекращает выпуск iPod

Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, которые выпускала более 20 лет, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:12

2022-05-11T10:12

2022-05-11T10:17

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod, которые выпускала более 20 лет, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Music", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента компании Грега Джосвиака (Greg Joswiak).Компания отмечает, что приложение Apple Music обеспечивает лучшее качество звука.Покупатели еще могут приобрести iPod Touch на сайте apple.com, в магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple, пока товар есть в наличии, добавляет компания.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20220502/apple-1786540106.html

https://ria.ru/20220328/apple-1780403971.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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