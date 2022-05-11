https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787967470.html
Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон
Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон - РИА Новости, 11.05.2022
Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон
Уровень годовой инфляции в Молдавии достиг антирекорда в 27,07% в апреле, причем рост цен зависит не только от ситуации в мире, заявил экс-президент, глава... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:36
2022-05-11T17:36
2022-05-11T17:36
молдавия
в мире
игорь додон
экономика
инфляция
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Уровень годовой инфляции в Молдавии достиг антирекорда в 27,07% в апреле, причем рост цен зависит не только от ситуации в мире, заявил экс-президент, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.Он отметил, что власти республики занимаются, чем угодно, но только не решением социально-экономических проблем."Господа, займитесь решением проблем граждан, зарплатами и пенсиями, школами и детскими садами, дорогами и водоснабжением, проблемами экономических агентов и простых аграриев. Они ведь за это голосовали! Или уйдите по собственному желанию и не позорьте себя и страну", - подытожил Додон.Ранее Национальный банк Молдавии принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта, до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.Правительство Молдавии в апреле утвердило поправки в проект госбюджета для сохранения экономической стабильности. Рост ВВП страны в 2022 году теперь прогнозируется на уровне 0,3% (ранее было 4,5%), а инфляция к концу года - 15,7%.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, игорь додон, экономика, инфляция
Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон
Экс-президент Додон: уровень годовой инфляции в Молдавии достиг антирекорда в 27,07%
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости.
Уровень годовой инфляции в Молдавии достиг антирекорда в 27,07% в апреле, причем рост цен зависит не только от ситуации в мире, заявил
экс-президент, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.
"В Молдавии зарегистрирован новый антирекорд - годовая инфляция в апреле достигла 27,07%. Несмотря на текущие непростые события, на Украине инфляция в апреле составила 16,4%, в России - 18,75%, а в нашей стране - целых 27,07%, то есть инфляция в Молдавии не импортная как заявляют молдавские власти", - написал Додон в Telegram-канале.
Он отметил, что власти республики занимаются, чем угодно, но только не решением социально-экономических проблем.
"Господа, займитесь решением проблем граждан, зарплатами и пенсиями, школами и детскими садами, дорогами и водоснабжением, проблемами экономических агентов и простых аграриев. Они ведь за это голосовали! Или уйдите по собственному желанию и не позорьте себя и страну", - подытожил Додон.
Ранее Национальный банк Молдавии
принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта, до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
Правительство Молдавии в апреле утвердило поправки в проект госбюджета для сохранения экономической стабильности. Рост ВВП страны в 2022 году теперь прогнозируется на уровне 0,3% (ранее было 4,5%), а инфляция к концу года - 15,7%.