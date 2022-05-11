https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787967470.html

Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон

Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон - РИА Новости, 11.05.2022

Уровень годовой инфляции в Молдавии впервые достиг 27,07%, заявил Додон

Уровень годовой инфляции в Молдавии достиг антирекорда в 27,07% в апреле, причем рост цен зависит не только от ситуации в мире, заявил экс-президент, глава... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:36

2022-05-11T17:36

2022-05-11T17:36

молдавия

в мире

игорь додон

экономика

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Уровень годовой инфляции в Молдавии достиг антирекорда в 27,07% в апреле, причем рост цен зависит не только от ситуации в мире, заявил экс-президент, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.Он отметил, что власти республики занимаются, чем угодно, но только не решением социально-экономических проблем."Господа, займитесь решением проблем граждан, зарплатами и пенсиями, школами и детскими садами, дорогами и водоснабжением, проблемами экономических агентов и простых аграриев. Они ведь за это голосовали! Или уйдите по собственному желанию и не позорьте себя и страну", - подытожил Додон.Ранее Национальный банк Молдавии принял решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта, до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.Правительство Молдавии в апреле утвердило поправки в проект госбюджета для сохранения экономической стабильности. Рост ВВП страны в 2022 году теперь прогнозируется на уровне 0,3% (ранее было 4,5%), а инфляция к концу года - 15,7%.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

молдавия, в мире, игорь додон, экономика, инфляция