https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787830224.html
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 11.05.2022
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:11
2022-05-11T09:11
2022-05-11T09:24
экономика
destatis
германия
евросоюз
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% с мартовских 2,5%, что также совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее. Показатели полностью совпали в прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787172756.html
https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, destatis, германия, евросоюз
09:11 11.05.2022 (обновлено: 09:24 11.05.2022)
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии в апреле достигла исторического рекорда в 7,4 процента