https://ria.ru/20220511/inflyatsiya-1787830224.html

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 11.05.2022

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:11

2022-05-11T09:11

2022-05-11T09:24

экономика

destatis

германия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% с мартовских 2,5%, что также совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее. Показатели полностью совпали в прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787172756.html

https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, destatis, германия, евросоюз