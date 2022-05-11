https://ria.ru/20220511/implanty-1787823501.html
Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов
Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов - РИА Новости, 11.05.2022
Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов
Новый подход к стерилизации костных имплантов разработали ученые Северо-Восточного федерального университета в Якутии, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:59
2022-05-11T07:59
2022-05-11T07:59
наука
северо-восточный федеральный университет
мгу имени м. в. ломоносова
республика саха (якутия)
общество
здоровье
россия
якутск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_0:35:1025:611_1920x0_80_0_0_3bdb9b7e3ce40466c0f15bb9490fb583.jpg
ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Новый подход к стерилизации костных имплантов разработали ученые Северо-Восточного федерального университета в Якутии, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.По словам научного сотрудника лаборатории Надежды Николаевой, болезни и повреждения костно-суставного аппарата – сегодня одни из самых значимых и распространенных неинфекционных заболеваний в обществе."Ситуацию усугубляют разные трудности. Например, существуют проблемы, связанные с принятыми рекомендациями в тканевых банках многих стран – устанавливаемое оптимальное значение дозы стерилизации не учитывает структурные особенности самих биологических тканей и методов их консервации. Кроме того, при использовании имеющихся способов стерилизации биоимплантов проявляются дозозависимые эффекты: изменяется структура костных образцов, их механических свойств и прочностных характеристик", — пояснила Николаева.Для исследования ученые СВФУ совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова использовали образцы нативной костной ткани быка. Их помещали на специальный углеродный токопроводящий скотч, затем распыляли на них графит в условиях вакуума. Образцы разделили на три группы: без озоновой обработки и с озоновой обработкой, различной по времени."Новая разработка позволяет достичь низких доз облучения. А также открывает перспективы по сохранению свойств биопластичности костных трансплантатов и максимальной эффективности стерилизации", — подчеркнули в лаборатории.Кроме того, как отметила Николаева, усовершенствованные комбинированные методы стерилизации, способные сохранить все свойства костей животных, обеспечивают решение нескольких нюансов. "Во-первых, улучшают качество трансплантатов, используемых в межвидовой трансплантации. Во-вторых, снижают риски отторжения их организмом реципиента. Все это дает основания для увеличения банка костных тканей при помощи ксенотрансплантатов, что в свою очередь решает проблемы высокого спроса на рынке аллотрансплантатов", — добавила Николаева.
https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html
https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html
республика саха (якутия)
россия
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_81:0:942:646_1920x0_80_0_0_e1a501900601e00f8e1c948d70822fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-восточный федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова, республика саха (якутия), общество, здоровье, россия, якутск
Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов
Ученые СВФУ в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов
ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Новый подход к стерилизации костных имплантов разработали ученые Северо-Восточного федерального университета в Якутии, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В лаборатории "Радиационные технологии" Северо-Восточного федерального университета, созданной в рамках нацпроекта "Наука и университеты", ученые разработали новый комбинированный подход стерилизации костных имплантов. Разработка гарантирует полную стерильность биоматериалов и позволяет сохранить их свойства при снижении поглощенной дозы облучения", — отметили в пресс-службе.
По словам научного сотрудника лаборатории Надежды Николаевой, болезни и повреждения костно-суставного аппарата – сегодня одни из самых значимых и распространенных неинфекционных заболеваний в обществе.
"Ситуацию усугубляют разные трудности. Например, существуют проблемы, связанные с принятыми рекомендациями в тканевых банках многих стран – устанавливаемое оптимальное значение дозы стерилизации не учитывает структурные особенности самих биологических тканей и методов их консервации. Кроме того, при использовании имеющихся способов стерилизации биоимплантов проявляются дозозависимые эффекты: изменяется структура костных образцов, их механических свойств и прочностных характеристик", — пояснила Николаева.
Для исследования ученые СВФУ
совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова
использовали образцы нативной костной ткани быка. Их помещали на специальный углеродный токопроводящий скотч, затем распыляли на них графит в условиях вакуума. Образцы разделили на три группы: без озоновой обработки и с озоновой обработкой, различной по времени.
"Новая разработка позволяет достичь низких доз облучения. А также открывает перспективы по сохранению свойств биопластичности костных трансплантатов и максимальной эффективности стерилизации", — подчеркнули в лаборатории.
Кроме того, как отметила Николаева, усовершенствованные комбинированные методы стерилизации, способные сохранить все свойства костей животных, обеспечивают решение нескольких нюансов. "Во-первых, улучшают качество трансплантатов, используемых в межвидовой трансплантации. Во-вторых, снижают риски отторжения их организмом реципиента. Все это дает основания для увеличения банка костных тканей при помощи ксенотрансплантатов, что в свою очередь решает проблемы высокого спроса на рынке аллотрансплантатов", — добавила Николаева.