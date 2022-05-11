https://ria.ru/20220511/implanty-1787823501.html

Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов

Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов - РИА Новости, 11.05.2022

Ученые в Якутии усовершенствовали способ стерилизации костных имплантов

Новый подход к стерилизации костных имплантов разработали ученые Северо-Восточного федерального университета в Якутии, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T07:59

2022-05-11T07:59

2022-05-11T07:59

наука

северо-восточный федеральный университет

мгу имени м. в. ломоносова

республика саха (якутия)

общество

здоровье

россия

якутск

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ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Новый подход к стерилизации костных имплантов разработали ученые Северо-Восточного федерального университета в Якутии, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.По словам научного сотрудника лаборатории Надежды Николаевой, болезни и повреждения костно-суставного аппарата – сегодня одни из самых значимых и распространенных неинфекционных заболеваний в обществе."Ситуацию усугубляют разные трудности. Например, существуют проблемы, связанные с принятыми рекомендациями в тканевых банках многих стран – устанавливаемое оптимальное значение дозы стерилизации не учитывает структурные особенности самих биологических тканей и методов их консервации. Кроме того, при использовании имеющихся способов стерилизации биоимплантов проявляются дозозависимые эффекты: изменяется структура костных образцов, их механических свойств и прочностных характеристик", — пояснила Николаева.Для исследования ученые СВФУ совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова использовали образцы нативной костной ткани быка. Их помещали на специальный углеродный токопроводящий скотч, затем распыляли на них графит в условиях вакуума. Образцы разделили на три группы: без озоновой обработки и с озоновой обработкой, различной по времени."Новая разработка позволяет достичь низких доз облучения. А также открывает перспективы по сохранению свойств биопластичности костных трансплантатов и максимальной эффективности стерилизации", — подчеркнули в лаборатории.Кроме того, как отметила Николаева, усовершенствованные комбинированные методы стерилизации, способные сохранить все свойства костей животных, обеспечивают решение нескольких нюансов. "Во-первых, улучшают качество трансплантатов, используемых в межвидовой трансплантации. Во-вторых, снижают риски отторжения их организмом реципиента. Все это дает основания для увеличения банка костных тканей при помощи ксенотрансплантатов, что в свою очередь решает проблемы высокого спроса на рынке аллотрансплантатов", — добавила Николаева.

https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html

https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html

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северо-восточный федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова, республика саха (якутия), общество, здоровье, россия, якутск