Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/grivna-1787910449.html
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа - РИА Новости, 11.05.2022
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа
Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:24
2022-05-11T14:24
россия
херсонская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/17/1550081716_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c39f9d69ec2b89d632bed42a0c4b50a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Гривна будет еще находиться (в обороте), потому что еще у людей есть эти деньги. Хотя будет предложена возможность эти гривны обменять на рубли", - сказал журналистам Стремоусов.Ранее Стремоусов заявил, что банк для рублевого оборота заработает до конца мая в Херсонской области, он в перспективе будет интегрирован с банковской системой России.
https://ria.ru/20220511/kherson-1787899491.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/17/1550081716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcd13a235180123b39afc1f815b0d1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , экономика
14:24 11.05.2022
 
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа

В Херсонской области появится возможность обмена украинской гривны на рубли

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Гривна будет еще находиться (в обороте), потому что еще у людей есть эти деньги. Хотя будет предложена возможность эти гривны обменять на рубли", - сказал журналистам Стремоусов.
Ранее Стремоусов заявил, что банк для рублевого оборота заработает до конца мая в Херсонской области, он в перспективе будет интегрирован с банковской системой России.
Российский флаг над зданием городской администрации Херсона - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:44Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России
 
РоссияХерсонская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала