https://ria.ru/20220511/grivna-1787910449.html
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа - РИА Новости, 11.05.2022
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа
Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:24
2022-05-11T14:24
2022-05-11T14:24
россия
херсонская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Гривна будет еще находиться (в обороте), потому что еще у людей есть эти деньги. Хотя будет предложена возможность эти гривны обменять на рубли", - сказал журналистам Стремоусов.Ранее Стремоусов заявил, что банк для рублевого оборота заработает до конца мая в Херсонской области, он в перспективе будет интегрирован с банковской системой России.
https://ria.ru/20220511/kherson-1787899491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , экономика
В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа
В Херсонской области появится возможность обмена украинской гривны на рубли