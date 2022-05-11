https://ria.ru/20220511/grivna-1787910449.html

В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа

В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа - РИА Новости, 11.05.2022

В Херсонской области временно сохранят гривну как средство платежа

Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:24

2022-05-11T14:24

2022-05-11T14:24

россия

херсонская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинская гривна как средство платежа в Херсонской области временно сохранится, но появится возможность ее обмена на рубли, сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Гривна будет еще находиться (в обороте), потому что еще у людей есть эти деньги. Хотя будет предложена возможность эти гривны обменять на рубли", - сказал журналистам Стремоусов.Ранее Стремоусов заявил, что банк для рублевого оборота заработает до конца мая в Херсонской области, он в перспективе будет интегрирован с банковской системой России.

https://ria.ru/20220511/kherson-1787899491.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , экономика