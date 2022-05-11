https://ria.ru/20220511/gospitalizatsiya-1787937080.html

Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь

Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь - РИА Новости, 11.05.2022

Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь

В Петербурге задержан мужчина, который наставил заряженный арбалет на полицейского и препятствовал госпитализации больной дочери, его жена также доставлена в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:57

2022-05-11T15:57

2022-05-11T15:58

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, который наставил заряженный арбалет на полицейского и препятствовал госпитализации больной дочери, его жена также доставлена в полицию, сообщили в пресс-центре МВД РФ."В городе Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал инспектору по делам несовершеннолетних и препятствовал медицинским работникам при госпитализации несовершеннолетней дочери", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть ОМВД России по Пушкинскому району поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что из квартиры на Колпинском шоссе необходимо госпитализировать девочку 2010 года рождения, нуждающуюся в стационарном лечении. При этом ее родители находятся в состоянии опьянения и препятствуют действиям медицинских работников. В квартире также находился 6-летний мальчик."На место происшествия прибыли полицейские. В квартире хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-центра.Уточняется, что в отдел полиции были доставлены оба родителя, а дети госпитализированы.

https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html

https://ria.ru/20211211/peterburg-1763260948.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург