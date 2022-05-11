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Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь - РИА Новости, 11.05.2022
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Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь
Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь - РИА Новости, 11.05.2022
Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь
В Петербурге задержан мужчина, который наставил заряженный арбалет на полицейского и препятствовал госпитализации больной дочери, его жена также доставлена в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:57
2022-05-11T15:58
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, который наставил заряженный арбалет на полицейского и препятствовал госпитализации больной дочери, его жена также доставлена в полицию, сообщили в пресс-центре МВД РФ."В городе Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал инспектору по делам несовершеннолетних и препятствовал медицинским работникам при госпитализации несовершеннолетней дочери", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть ОМВД России по Пушкинскому району поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что из квартиры на Колпинском шоссе необходимо госпитализировать девочку 2010 года рождения, нуждающуюся в стационарном лечении. При этом ее родители находятся в состоянии опьянения и препятствуют действиям медицинских работников. В квартире также находился 6-летний мальчик."На место происшествия прибыли полицейские. В квартире хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-центра.Уточняется, что в отдел полиции были доставлены оба родителя, а дети госпитализированы.
https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html
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происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург
15:57 11.05.2022 (обновлено: 15:58 11.05.2022)
 
Пьяный петербуржец с арбалетом не давал госпитализировать дочь

В Петербурге задержали мужчину, который с арбалетом не давал госпитализировать дочь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, который наставил заряженный арбалет на полицейского и препятствовал госпитализации больной дочери, его жена также доставлена в полицию, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"В городе Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал инспектору по делам несовершеннолетних и препятствовал медицинским работникам при госпитализации несовершеннолетней дочери", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В дежурную часть ОМВД России по Пушкинскому району поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что из квартиры на Колпинском шоссе необходимо госпитализировать девочку 2010 года рождения, нуждающуюся в стационарном лечении. При этом ее родители находятся в состоянии опьянения и препятствуют действиям медицинских работников. В квартире также находился 6-летний мальчик.
"На место происшествия прибыли полицейские. В квартире хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-центра.
Уточняется, что в отдел полиции были доставлены оба родителя, а дети госпитализированы.
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