Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией
Госдеп заявил о важности сохранения каналов для дипломатических контактов с Россией
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США поддерживают дипломатические контакты с Россией через посольство в Москве и считают, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Действительно, мы поддерживаем дипломатические контакты с Россией посредством нашего посольства в Москве. Нет сомнений в том, что эти отношения носят сложный характер, это очевидно для всех. Вместе с тем, мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Прайс также прокомментировал состоявшийся ранее днем визит американского посла в Москве Джона Салливана в российский МИД. По словам представителя госдепа, данное посещение дипведомства РФ было запланировано заранее и было сфокусировано на "узком круге вопросов двусторонней повестки".
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан в среду посетил МИД РФ, где пробыл менее 20 минут.