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Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией - РИА Новости, 11.05.2022
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Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией
Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией - РИА Новости, 11.05.2022
Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией
США поддерживают дипломатические контакты с Россией через посольство в Москве и считают, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:27
2022-05-11T23:27
россия
сша
в мире
нед прайс
государственный департамент сша
джон салливан
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США поддерживают дипломатические контакты с Россией через посольство в Москве и считают, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс также прокомментировал состоявшийся ранее днем визит американского посла в Москве Джона Салливана в российский МИД. По словам представителя госдепа, данное посещение дипведомства РФ было запланировано заранее и было сфокусировано на "узком круге вопросов двусторонней повестки".Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан в среду посетил МИД РФ, где пробыл менее 20 минут.
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россия, сша, в мире, нед прайс, государственный департамент сша, джон салливан
23:27 11.05.2022
 
Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией

Госдеп заявил о важности сохранения каналов для дипломатических контактов с Россией

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США поддерживают дипломатические контакты с Россией через посольство в Москве и считают, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Действительно, мы поддерживаем дипломатические контакты с Россией посредством нашего посольства в Москве. Нет сомнений в том, что эти отношения носят сложный характер, это очевидно для всех. Вместе с тем, мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Прайс также прокомментировал состоявшийся ранее днем визит американского посла в Москве Джона Салливана в российский МИД. По словам представителя госдепа, данное посещение дипведомства РФ было запланировано заранее и было сфокусировано на "узком круге вопросов двусторонней повестки".
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан в среду посетил МИД РФ, где пробыл менее 20 минут.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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