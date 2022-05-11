https://ria.ru/20220511/gosdep-1788018029.html

Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией

Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией - РИА Новости, 11.05.2022

Госдеп заявил о важности сохранения каналов для взаимодействия с Россией

США поддерживают дипломатические контакты с Россией через посольство в Москве и считают, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:27

2022-05-11T23:27

2022-05-11T23:27

россия

сша

в мире

нед прайс

государственный департамент сша

джон салливан

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США поддерживают дипломатические контакты с Россией через посольство в Москве и считают, что возможность для такого взаимодействия должна сохраняться, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс также прокомментировал состоявшийся ранее днем визит американского посла в Москве Джона Салливана в российский МИД. По словам представителя госдепа, данное посещение дипведомства РФ было запланировано заранее и было сфокусировано на "узком круге вопросов двусторонней повестки".Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, посол Салливан в среду посетил МИД РФ, где пробыл менее 20 минут.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1788016590.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, в мире, нед прайс, государственный департамент сша, джон салливан