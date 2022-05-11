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Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/golod-1787862997.html
Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор
Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор - РИА Новости, 11.05.2022
Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:41
2022-05-11T12:04
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
в мире
госдума рф
россия
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".США совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил ранее президент США Джо Байден. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов."Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, "чтобы снизить цены" на ресурс", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, Вашингтон "загнал Украину в долговые обязательства" - 40 миллиардов долларов выделяется на "ленд-лиз" — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты. "Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни", - заявил спикер Госдумы.Вместо реальной помощи США забирают у Украины самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку, поскольку запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, добавил парламентарий. "В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор", - подчеркнул Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/ssha-1787788353.html
https://ria.ru/20220506/zerno-1787189933.html
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россия
украина
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вячеслав володин, в мире, госдума рф, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр
11:41 11.05.2022 (обновлено: 12:04 11.05.2022)
 
Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор

Володин: Вашингтон не верит в победу Киева и вывозит зерно, устраивая голодомор

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
США совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил ранее президент США Джо Байден. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 19:45
США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок
"Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, "чтобы снизить цены" на ресурс", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Вашингтон "загнал Украину в долговые обязательства" - 40 миллиардов долларов выделяется на "ленд-лиз" — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты. "Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни", - заявил спикер Госдумы.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 13:17
В Кремле прокомментировали заявления о "вывозе" Россией зерна с Украины
Вместо реальной помощи США забирают у Украины самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку, поскольку запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, добавил парламентарий. "В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор", - подчеркнул Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 08:00
Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинВ миреГосдума РФРоссияУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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