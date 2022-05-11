https://ria.ru/20220511/golod-1787862997.html

Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор

Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор - РИА Новости, 11.05.2022

Володин заявил о желании Вашингтона устроить на Украине голодомор

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:41

2022-05-11T11:41

2022-05-11T12:04

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".США совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, заявил ранее президент США Джо Байден. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов."Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, "чтобы снизить цены" на ресурс", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, Вашингтон "загнал Украину в долговые обязательства" - 40 миллиардов долларов выделяется на "ленд-лиз" — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты. "Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни", - заявил спикер Госдумы.Вместо реальной помощи США забирают у Украины самое необходимое, фактически устраивая продразвёрстку, поскольку запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, добавил парламентарий. "В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор", - подчеркнул Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/ssha-1787788353.html

https://ria.ru/20220506/zerno-1787189933.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, в мире, госдума рф, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр