https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html

Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали"

Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали" - РИА Новости, 11.05.2022

Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали"

Отсутствие боеприпасов у боевиков полка "Азов", засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, дало полное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР), РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T04:07

2022-05-11T04:07

2022-05-11T04:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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мариуполь

украина

донецкая народная республика

азовсталь

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МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Отсутствие боеприпасов у боевиков полка "Азов", засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, дало полное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР), сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.Он добавил, что Мариуполь был самым перспективным направлением, "потому что противник вовремя не вышел из окружения".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/azovstal-1787781479.html

россия

мариуполь

украина

донецкая народная республика

азовсталь

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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика, азовсталь