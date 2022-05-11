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Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали" - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html
Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали"
Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали" - РИА Новости, 11.05.2022
Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали"
Отсутствие боеприпасов у боевиков полка "Азов", засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, дало полное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР), РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T04:07
2022-05-11T04:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
украина
донецкая народная республика
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Отсутствие боеприпасов у боевиков полка "Азов", засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, дало полное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР), сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.Он добавил, что Мариуполь был самым перспективным направлением, "потому что противник вовремя не вышел из окружения".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/azovstal-1787781479.html
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мариуполь
украина
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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика, азовсталь
04:07 11.05.2022 (обновлено: 04:38 11.05.2022)
 
Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали"

Боец МВД ДНР: "снарядный голод" у боевиков на "Азовстали" дал преимущество нашим военным

© РИА Новости / Валерий МельниковДым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Отсутствие боеприпасов у боевиков полка "Азов", засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, дало полное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР), сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.

"Снарядный голод (у боевиков на "Азовстали") стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта. Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество в артиллерии, авиации — было на нашей стороне", — сообщил боец.

Он добавил, что Мариуполь был самым перспективным направлением, "потому что противник вовремя не вышел из окружения".
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАзовсталь
 
 
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