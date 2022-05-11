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Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече G7 в Германии - РИА Новости, 11.05.2022
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Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече G7 в Германии
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече G7 в Германии - РИА Новости, 11.05.2022
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече G7 в Германии
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Германии 12-14 мая, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:34
2022-05-11T14:47
в мире
g7
украина
молдавия
германия
анналена бербок
владимир путин
россия
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Германии 12-14 мая, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Анналена Бербок завтра отправится в Шлезвиг-Хольштейн, где 12-14 мая пройдет встречи министров иностранных дел. В фокусе встречи будет, кончено, наступательная война России против Украины, ее последствия, например, для безопасности в энергетике, продовольственном обеспечении, другими темами будут роль Китая, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, Афганистан, Ближний Восток, борьба с изменением климата и пандемией. Гостями на месте будут министры Украины и Молдавии (Дмитрий) Кулеба и (Николай) Попеску", - сказала Зассе на брифинге в среду.Также по видеосвязи подключится министр иностранных дел Индонезии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, g7, украина, молдавия, германия, анналена бербок, владимир путин, россия
14:34 11.05.2022 (обновлено: 14:47 11.05.2022)
 
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече G7 в Германии

МИД ФРГ: главы МИД Украины и Молдавии приглашены на встречу G7 12-14 мая

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Германии 12-14 мая, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"Анналена Бербок завтра отправится в Шлезвиг-Хольштейн, где 12-14 мая пройдет встречи министров иностранных дел. В фокусе встречи будет, кончено, наступательная война России против Украины, ее последствия, например, для безопасности в энергетике, продовольственном обеспечении, другими темами будут роль Китая, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, Афганистан, Ближний Восток, борьба с изменением климата и пандемией. Гостями на месте будут министры Украины и Молдавии (Дмитрий) Кулеба и (Николай) Попеску", - сказала Зассе на брифинге в среду.
Также по видеосвязи подключится министр иностранных дел Индонезии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 23:06
Зеленский заявил, что Украина ждет от G7 помощи в восстановлении экономики
 
В миреG7УкраинаМолдавияГерманияАнналена БербокВладимир ПутинРоссия
 
 
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