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В Германии согласовали проект закона о выстраивании инфраструктуры СПГ - РИА Новости, 11.05.2022
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В Германии согласовали проект закона о выстраивании инфраструктуры СПГ
В Германии согласовали проект закона о выстраивании инфраструктуры СПГ - РИА Новости, 11.05.2022
В Германии согласовали проект закона о выстраивании инфраструктуры СПГ
Правительство Германии согласовало законопроект об ускорении выстраивания инфраструктуры приема сжиженного природного газа, его целью является обеспечить начало РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:24
2022-05-11T14:49
в мире
германия
спг
экономика
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство Германии согласовало законопроект об ускорении выстраивания инфраструктуры приема сжиженного природного газа, его целью является обеспечить начало поставок СПГ уже в этом году, сообщила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."Кабинет министров одобрил предложенный министерством экономики проект закона об ускорении выстраивания инфраструктуры СПГ. Законопроект должен через особые директивы, предложения ускорить процесс согласования (инфраструктурных проектов), чтобы обеспечить оперативное строительство и ввод в действие терминалов СПГ, включая их присоединения к сети. Целью является сделать возможным импорт СПГ в Германию уже в этом году", - заявила она на брифинге в среду.
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в мире, германия, спг, экономика
14:24 11.05.2022 (обновлено: 14:49 11.05.2022)
 
В Германии согласовали проект закона о выстраивании инфраструктуры СПГ

Правительство ФРГ согласовало проект закона об ускорении выстраивания инфраструктуры СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство Германии согласовало законопроект об ускорении выстраивания инфраструктуры приема сжиженного природного газа, его целью является обеспечить начало поставок СПГ уже в этом году, сообщила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Кабинет министров одобрил предложенный министерством экономики проект закона об ускорении выстраивания инфраструктуры СПГ. Законопроект должен через особые директивы, предложения ускорить процесс согласования (инфраструктурных проектов), чтобы обеспечить оперативное строительство и ввод в действие терминалов СПГ, включая их присоединения к сети. Целью является сделать возможным импорт СПГ в Германию уже в этом году", - заявила она на брифинге в среду.
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