https://ria.ru/20220511/germaniya-1787865581.html

Минэкономики ФРГ заверило, что страна будет обеспечена энергией

Минэкономики ФРГ заверило, что страна будет обеспечена энергией - РИА Новости, 11.05.2022

Минэкономики ФРГ заверило, что страна будет обеспечена энергией

Операторы сетей и кризисный штаб по газу следят за ситуацией с связи с ограничением украинского транзита, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:51

2022-05-11T11:51

2022-05-11T12:08

германия

экономика

газпром

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Операторы сетей и кризисный штаб по газу следят за ситуацией с связи с ограничением украинского транзита, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ."Мы внимательно следим за ситуацией. Также кризисный штаб по газу и операторы сетей уже следят за ситуацией. Энергобезопасность Германии в настоящее время по-прежнему обеспечена", - сказали в ведомстве."Нафтогаз Украины" во вторник заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР), якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки)."Газпром" со своей стороны заявил, что не видит препятствий для продолжения транзита через ГИС "Сохрановка". По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.

https://ria.ru/20220507/biometan-1787343085.html

германия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, экономика, газпром, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии