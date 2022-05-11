https://ria.ru/20220511/gaz-1787995763.html

Премьер Италии сообщил, что Берлин начал платить за российский газ рублями

Премьер Италии сообщил, что Берлин начал платить за российский газ рублями - РИА Новости, 11.05.2022

Премьер Италии сообщил, что Берлин начал платить за российский газ рублями

Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, заявил премьер-министр Италии... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:14

2022-05-11T20:14

2022-05-11T21:58

экономика

владимир путин

германия

италия

россия

газпром

марио драги

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РИМ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, заявил премьер-министр Италии Марио ДрагиНакануне СМИ писали, что немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.Он также выразил уверенность, что платежи за российский газ продолжатся.В начале мая итальянский премьер заявлял, что Рим последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок топлива и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.Ранее "Оператор ГТС Украины" приостановил транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", оставив лишь один вход для поставок топлива в Европу. Из-за этого, как заявили в Германии, объемы газа, поступающего в страну через Украину, снизились на 25 процентов.В Киеве мотивировали это форс-мажорными обстоятельствами, потому что эта часть маршрута перешла под российский контроль.В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что не видят никаких причин для такого шага, поскольку станции продолжали работать. Там также назвали перенос транзита этих объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможным.В российской компании подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.После этого стало известно, что суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" — Nord Stream AF.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

https://ria.ru/20220507/sanktsii-1787410114.html

https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

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италия

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экономика, владимир путин, германия, италия, россия, газпром, марио драги