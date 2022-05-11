https://ria.ru/20220511/gaz-1787923797.html

В Германии назвали "Северный поток — 2" мертвым проектом

В Германии назвали "Северный поток — 2" мертвым проектом - РИА Новости, 11.05.2022

В Германии назвали "Северный поток — 2" мертвым проектом

Проект "Северный поток — 2" после начала российской спецоперации на Украине оказался фактически мертв, заявила представитель министерства экономики Германии... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:12

2022-05-11T15:12

2022-05-11T18:00

экономика

германия

северный поток — 2

владимир путин

дмитрий биричевский

россия

украина

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БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" после начала российской спецоперации на Украине оказался фактически мертв, заявила представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн."Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв", - заявила она на брифинге в среду, отвечая на вопрос, возможна ли активизация трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.Она отметила, что снабжение газом Германии стабильно."Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечает дальнейший рост", - добавила Айхорн.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/gazoprovod-1787031967.html

https://ria.ru/20220511/gaz-1787915075.html

германия

россия

украина

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экономика, германия, северный поток — 2, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, украина