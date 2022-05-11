14:26 11.05.2022 (обновлено: 14:44 11.05.2022)
В Чехии прокомментировали остановку Киевом прокачки газа через "Сохрановку"
Министр Сикела: остановка Киевом прокачки газа через ГИС "Сохрановка" не скажется на Чехии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Прекращение транзита по Украине российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" не окажет влияния на ситуацию с газом в Чехии, заявил в среду глава минпромторга республики Йозеф Сикела.
"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) накануне сообщил о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР). Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
В итоге транзит российского газа через украинскую территорию в среду может упасть на 18%, также следует из данных ОГТСУ: заявки на прокачку газа через "Сохрановку" на 11 мая находятся на нуле, тогда как днём ранее они составляли 24 миллиона кубометров.
"Газпром" со своей стороны сообщил, что не получил подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги транзита полностью оплачены.