https://ria.ru/20220511/gaz-1787902309.html

Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков

Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022

Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков

Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:52

2022-05-11T13:52

2022-05-11T14:35

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Россия привержена контрактным обязательствам, всегда их выполняла и намерена выполнять и дальше."Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении "Газпрома" о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация — от "Газпрома", — сказал Песков.Накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что c 11 мая останавливает транзит через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и компрессорную "Новопсков" из-за "наступления форс-мажорных обстоятельств". Как следует из заявления компании, под этими обстоятельствами подразумевается переход территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что не получали подтверждения форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По словам официального представителя Сергея Куприянова, компания полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, причем услуги Украины по транзиту полностью оплачены.Как отмечалось, через "Новопсков" прокачивается почти треть российского газа, поставляемого в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Украинская сторона предлагала перенести транзит на ГИС "Суджа", но в "Газпроме" пояснили, что это технически невозможно.Транзитные обязательства российского концерна перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров газа (около 109,6 миллиона в сутки). При этом по условиям контракта "Газпром" имеет право не подавать газ через забронированные мощности, но все равно должен оплачивать их по принципу "качай или плати".

https://ria.ru/20220511/gaz-1787845800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, россия, украина, газпром, нафтогаз украины, экономика, в мире, дмитрий песков