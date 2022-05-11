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Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022
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Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков
Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2022
Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков
Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:52
2022-05-11T14:35
природный газ
россия
украина
газпром
нафтогаз украины
экономика
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Россия привержена контрактным обязательствам, всегда их выполняла и намерена выполнять и дальше."Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении "Газпрома" о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация — от "Газпрома", — сказал Песков.Накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что c 11 мая останавливает транзит через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и компрессорную "Новопсков" из-за "наступления форс-мажорных обстоятельств". Как следует из заявления компании, под этими обстоятельствами подразумевается переход территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что не получали подтверждения форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По словам официального представителя Сергея Куприянова, компания полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, причем услуги Украины по транзиту полностью оплачены.Как отмечалось, через "Новопсков" прокачивается почти треть российского газа, поставляемого в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Украинская сторона предлагала перенести транзит на ГИС "Суджа", но в "Газпроме" пояснили, что это технически невозможно.Транзитные обязательства российского концерна перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров газа (около 109,6 миллиона в сутки). При этом по условиям контракта "Газпром" имеет право не подавать газ через забронированные мощности, но все равно должен оплачивать их по принципу "качай или плати".
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природный газ, россия, украина, газпром, нафтогаз украины, экономика, в мире, дмитрий песков
13:52 11.05.2022 (обновлено: 14:35 11.05.2022)
 
Москва не получила от Киева объяснений форс-мажора по газу, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия не получила от Украины объяснений форс-мажора по газу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия привержена контрактным обязательствам, всегда их выполняла и намерена выполнять и дальше.
"Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении "Газпрома" о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация — от "Газпрома", — сказал Песков.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что c 11 мая останавливает транзит через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и компрессорную "Новопсков" из-за "наступления форс-мажорных обстоятельств". Как следует из заявления компании, под этими обстоятельствами подразумевается переход территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.
В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что не получали подтверждения форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По словам официального представителя Сергея Куприянова, компания полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, причем услуги Украины по транзиту полностью оплачены.
Как отмечалось, через "Новопсков" прокачивается почти треть российского газа, поставляемого в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Украинская сторона предлагала перенести транзит на ГИС "Суджа", но в "Газпроме" пояснили, что это технически невозможно.
Транзитные обязательства российского концерна перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров газа (около 109,6 миллиона в сутки). При этом по условиям контракта "Газпром" имеет право не подавать газ через забронированные мощности, но все равно должен оплачивать их по принципу "качай или плати".
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Природный газРоссияУкраинаГазпромНафтогаз УкраиныЭкономикаВ миреДмитрий Песков
 
 
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