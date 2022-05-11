https://ria.ru/20220511/gaz-1787893651.html

В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии

В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии - РИА Новости, 11.05.2022

В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии

Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:25

2022-05-11T13:25

2022-05-11T13:25

экономика

европа

россия

оператор гтс украины

природный газ

германия

норвегия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online.Сбои "могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии", заявил представитель базирующегося в Эссене оператора Open Grid Europe.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).

https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html

европа

россия

германия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, россия, оператор гтс украины, природный газ, германия, норвегия, в мире