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В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии - РИА Новости, 11.05.2022
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В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии - РИА Новости, 11.05.2022
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии
Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:25
2022-05-11T13:25
экономика
европа
россия
оператор гтс украины
природный газ
германия
норвегия
в мире
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online.Сбои "могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии", заявил представитель базирующегося в Эссене оператора Open Grid Europe.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html
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россия
германия
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экономика, европа, россия, оператор гтс украины, природный газ, германия, норвегия, в мире
13:25 11.05.2022
 
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии

Оператор Open Grid Europe: сбои поставок в Германию можно компенсировать газом из Норвегии

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online.
Сбои "могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии", заявил представитель базирующегося в Эссене оператора Open Grid Europe.
Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
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