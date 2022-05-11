https://ria.ru/20220511/gaz-1787893651.html
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии - РИА Новости, 11.05.2022
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии
Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:25
2022-05-11T13:25
2022-05-11T13:25
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оператор гтс украины
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Возможные сбои в поставках газа в ФРГ из-за ограничения транзита могут быть компенсированы за счет газа из Норвегии, сообщил официальный представитель оператора Open Grid Europe изданию Spiegel Online.Сбои "могут быть компенсированы за счет дополнительных поставок газа из Норвегии", заявил представитель базирующегося в Эссене оператора Open Grid Europe.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, оператор гтс украины, природный газ, германия, норвегия, в мире
В Германии предложили компенсировать сбои в поставках газом из Норвегии
Оператор Open Grid Europe: сбои поставок в Германию можно компенсировать газом из Норвегии