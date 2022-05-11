https://ria.ru/20220511/gaz-1787845800.html

Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов

Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов - РИА Новости, 11.05.2022

Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов

"Газпром" сообщил о подаче газа для транзита через Украину в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая, убрал формулировку о штатной подаче, следует из ежедневного... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:39

2022-05-11T10:39

2022-05-11T10:40

экономика

украина

россия

газпром

оператор гтс украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром" сообщил о подаче газа для транзита через Украину в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая, убрал формулировку о штатной подаче, следует из ежедневного сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая", - говорится в сообщении."Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) накануне заявил о прекращении с 11 мая транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков", которые находятся под контролем России, из-за якобы форс-мажора. "Газпром" сообщил, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажорных обстоятельств. При этом перенос транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен, рассказал холдинг.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787831014.html

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экономика, украина, россия, газпром, оператор гтс украины, санкции в отношении россии