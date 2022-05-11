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Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов - РИА Новости, 11.05.2022
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Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов
Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов - РИА Новости, 11.05.2022
Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов
"Газпром" сообщил о подаче газа для транзита через Украину в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая, убрал формулировку о штатной подаче, следует из ежедневного... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:39
2022-05-11T10:40
экономика
украина
россия
газпром
оператор гтс украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром" сообщил о подаче газа для транзита через Украину в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая, убрал формулировку о штатной подаче, следует из ежедневного сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая", - говорится в сообщении."Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) накануне заявил о прекращении с 11 мая транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков", которые находятся под контролем России, из-за якобы форс-мажора. "Газпром" сообщил, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажорных обстоятельств. При этом перенос транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен, рассказал холдинг.
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экономика, украина, россия, газпром, оператор гтс украины, санкции в отношении россии
10:39 11.05.2022 (обновлено: 10:40 11.05.2022)
 
Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов

Газпром осуществляет транзит газа через Украину в объеме 72 миллиона кубов на 11 мая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром" сообщил о подаче газа для транзита через Украину в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая, убрал формулировку о штатной подаче, следует из ежедневного сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 миллионов кубометров 11 мая", - говорится в сообщении.
"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) накануне заявил о прекращении с 11 мая транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков", которые находятся под контролем России, из-за якобы форс-мажора. "Газпром" сообщил, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажорных обстоятельств. При этом перенос транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен, рассказал холдинг.
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ЭкономикаУкраинаРоссияГазпромОператор ГТС УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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