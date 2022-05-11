09:16 11.05.2022 (обновлено: 13:02 11.05.2022)
Оператор ГТС Украины предупредил о снижении транзита на 18 процентов
Транзит газа через Украину может упасть на 18 процентов без прокачки на ГИС "Сохрановка"
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию 11 мая может упасть на 18 процентов из-за остановки прокачки через газоизмерительную станцию "Сохрановка", следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
В компании накануне сообщили, что со среды останавливают транзит через "Сохрановку" и компрессорную станцию "Новопсков" из-за "наступления форс-мажорных обстоятельств". Как следует из заявления ОГТСУ, под этими обстоятельствами подразумевается переход территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.
В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что не получили подтверждения форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Кроме того, перенос транзита на ГИС "Суджа", который предлагает украинская сторона, технически невозможен.
Как написал в соцсетях глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, "Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту и оплачивать его в полном объеме, даже если компания подает меньше газа или не подает его вовсе. Он добавил, что при отсутствии оплаты, "похоже, должен быть новый арбитраж".
Прокачка газа через "Сохрановку" 11 мая находится на нуле, днем ранее она составляла 24 миллиона кубометров. Заявка на прокачку через "Суджу" выросла на 12 процентов.
Таким образом, транзит российского газа через ГТС Украины в среду может снизиться примерно на 16,2 миллиона кубов.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров газа, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом по условиям транзитного контракта "Газпром" имеет право не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но все равно должен оплачивать эти мощности по принципу "качай или плати".