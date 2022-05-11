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Германия отреагировала на прекращение Киевом транзита через "Сохрановку" - РИА Новости, 11.05.2022
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Германия отреагировала на прекращение Киевом транзита через "Сохрановку"
Германия отреагировала на прекращение Киевом транзита через "Сохрановку" - РИА Новости, 11.05.2022
Германия отреагировала на прекращение Киевом транзита через "Сохрановку"
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на то, что Украина найдет способы восстановить в полном объеме поставки газа после приостановки... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:38
2022-05-11T22:44
экономика
жкх
сергей куприянов
украина
луганская народная республика
германия
газпром
нафтогаз украины
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на то, что Украина найдет способы восстановить в полном объеме поставки газа после приостановки прокачки трети российского газа через украинскую газотранспортную систему.Министр отметил, что Германия не планирует пока принимать чрезвычайные меры."Нет, в ситуации ничего не изменилось. Поставки газа через другие маршруты сегодня остаются стабильным", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.Он пояснил, что украинская сторона объяснила свое решение тем, что из-за ситуации в Луганской области (территория Луганской народной республики - ред. не может мониторить некоторые станции трубопроводной системы и потому не может гарантировать безопасность."Если украинской фирме "Нафтогаз" удастся найти другие маршруты поставки газа, тогда треть газа, поступающего через Украину, может быть компенсирована. &lt;…&gt; Вопрос, конечно, в том, что еще может случится. Если рассматривать худший вариант развития событий, то это не дает покоя многим людям и мне тоже. Если треть (поступавшего через Украину газа) будет отсутствовать везде, то это будет, конечно, вызовом. Но это решение сегодня, которое связано с конкретной ситуацией в Луганской области (ЛНР - ред.), она не обязывает нас принимать чрезвычайные меры. Я думаю и надеюсь, что поставки газа через Украину когда-нибудь снова вырастут до объемов, которые были раньше", - заявил он."Нафтогаз Украины" во вторник заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР), якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что через "Новопсков" могла проходить почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки)."Газпром" заявил, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажора и что компания не видит препятствий для продолжения транзита через ГИС "Сохрановка". По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.На предложение Украины перенести все транзитные объемы на ГИС "Суджа" в российской компании ответили, что это технологически невозможно. То, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, существенно снижает надежность газоснабжения, подчеркнул "Газпром".
https://ria.ru/20220511/tranzit-1787982828.html
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украина
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экономика, жкх, сергей куприянов, украина, луганская народная республика, германия, газпром, нафтогаз украины, оператор гтс украины
22:38 11.05.2022 (обновлено: 22:44 11.05.2022)
 
Германия отреагировала на прекращение Киевом транзита через "Сохрановку"

Роберт Хабек: министр экономики ФРГ надеется, что Киев сможет восстановить поставки газа

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что рассчитывает на то, что Украина найдет способы восстановить в полном объеме поставки газа после приостановки прокачки трети российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Министр отметил, что Германия не планирует пока принимать чрезвычайные меры.
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"Нет, в ситуации ничего не изменилось. Поставки газа через другие маршруты сегодня остаются стабильным", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что украинская сторона объяснила свое решение тем, что из-за ситуации в Луганской области (территория Луганской народной республики - ред. не может мониторить некоторые станции трубопроводной системы и потому не может гарантировать безопасность.
"Если украинской фирме "Нафтогаз" удастся найти другие маршруты поставки газа, тогда треть газа, поступающего через Украину, может быть компенсирована. <…> Вопрос, конечно, в том, что еще может случится. Если рассматривать худший вариант развития событий, то это не дает покоя многим людям и мне тоже. Если треть (поступавшего через Украину газа) будет отсутствовать везде, то это будет, конечно, вызовом. Но это решение сегодня, которое связано с конкретной ситуацией в Луганской области (ЛНР - ред.), она не обязывает нас принимать чрезвычайные меры. Я думаю и надеюсь, что поставки газа через Украину когда-нибудь снова вырастут до объемов, которые были раньше", - заявил он.
"Нафтогаз Украины" во вторник заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это "форс-мажорными обстоятельствами". А "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР), якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что через "Новопсков" могла проходить почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
"Газпром" заявил, что ему не были предоставлены подтверждения форс-мажора и что компания не видит препятствий для продолжения транзита через ГИС "Сохрановка". По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.
На предложение Украины перенести все транзитные объемы на ГИС "Суджа" в российской компании ответили, что это технологически невозможно. То, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, существенно снижает надежность газоснабжения, подчеркнул "Газпром".
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ЭкономикаЖКХСергей КуприяновУкраинаЛуганская Народная РеспубликаГерманияГазпромНафтогаз УкраиныОператор ГТС Украины
 
 
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