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Во Франции вновь выросли цены на топливо - РИА Новости, 11.05.2022
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Во Франции вновь выросли цены на топливо
Во Франции вновь выросли цены на топливо - РИА Новости, 11.05.2022
Во Франции вновь выросли цены на топливо
Цены на топливо во Франции вновь выросли на прошлой неделе, свидетельствуют данные министерства экологии и устойчивого развития страны. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:04
2022-05-11T20:04
экономика
франция
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Цены на топливо во Франции вновь выросли на прошлой неделе, свидетельствуют данные министерства экологии и устойчивого развития страны.Как сообщает министерство, на прошлой неделе литр дизельного топлива, самого продаваемого во Франции, стоил в среднем 1,9438 евро, что на 6,23 цента больше, чем неделей ранее. Бензин Super SP95 также подорожал на 6,35 цента, достигнув 1,8658 евро за литр, а бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 6,10 цента, его стоимость составила 1,8233 евро за литр.В конце марта цены на топливо во Франции демонстрировали снижение после нескольких месяцев роста.Ранее во французском профсоюзе Mobilians сообщили, что во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС.По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
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экономика, франция, евросоюз, санкции в отношении россии
20:04 11.05.2022
 
Во Франции вновь выросли цены на топливо

Министерство экологии Франции сообщило о росте цен на топливо на прошлой неделе

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции
Мужчина на заправочной станции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Цены на топливо во Франции вновь выросли на прошлой неделе, свидетельствуют данные министерства экологии и устойчивого развития страны.
Как сообщает министерство, на прошлой неделе литр дизельного топлива, самого продаваемого во Франции, стоил в среднем 1,9438 евро, что на 6,23 цента больше, чем неделей ранее. Бензин Super SP95 также подорожал на 6,35 цента, достигнув 1,8658 евро за литр, а бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 6,10 цента, его стоимость составила 1,8233 евро за литр.
В конце марта цены на топливо во Франции демонстрировали снижение после нескольких месяцев роста.
Ранее во французском профсоюзе Mobilians сообщили, что во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
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