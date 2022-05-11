Во Франции вновь выросли цены на топливо
Министерство экологии Франции сообщило о росте цен на топливо на прошлой неделе
© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Цены на топливо во Франции вновь выросли на прошлой неделе, свидетельствуют данные министерства экологии и устойчивого развития страны.
Как сообщает министерство, на прошлой неделе литр дизельного топлива, самого продаваемого во Франции, стоил в среднем 1,9438 евро, что на 6,23 цента больше, чем неделей ранее. Бензин Super SP95 также подорожал на 6,35 цента, достигнув 1,8658 евро за литр, а бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 6,10 цента, его стоимость составила 1,8233 евро за литр.
В конце марта цены на топливо во Франции демонстрировали снижение после нескольких месяцев роста.
Ранее во французском профсоюзе Mobilians сообщили, что во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
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