https://ria.ru/20220511/forum-1787926190.html

В Санкт-Петербурге завершился Российский международный энергетический форум

В Санкт-Петербурге завершился Российский международный энергетический форум - РИА Новости, 11.05.2022

В Санкт-Петербурге завершился Российский международный энергетический форум

В Санкт-Петербурге завершился Российский международный энергетический форум (РМЭФ). РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:18

2022-05-11T15:18

2022-05-11T15:18

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787924043_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ebd8f3ab701b16df8d866a66d5c258ae.jpg

МОСКВА, 11 мая - Дирекция РМЭФ. В Санкт-Петербурге завершился Российский международный энергетический форум (РМЭФ).В этом году РМЭФ посетили свыше 5000 человек из России, Беларуси, Китая, Германии и Польши. Деловая программа состояла из 38 мероприятий, в ней приняли участие более 180 спикеров и 900 специалистов.В рамках экспозиции 55 предприятий представили свои лучшие разработки, новинки и технологии. Лейтмотивом РМЭФ-2022 стала тема импортозамещения.Деловая программа Форума объединила тематические конференции и круглые столы, посвященные основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие мировых энергоресурсов в России и за рубежом. Среди проблематик, поднимаемых в рамках мероприятия, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения как важному условию стимулирования отечественной экономики.В первый день работы Юбилейного форума, 26 апреля, делегация Правительства Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Сергеем Дрегвалем ознакомилась с новинками энергетической отрасли, представленными на выставке. Иван Болтенков, гендиректор ГУП "ТЭК СПб", лично представил вице-губернатору технологии акустических датчиков Ortomat-MTC, которые способны обнаружить дефект на трубопроводе на ранней стадии с помощью измерения уровня шума. На стенде компании была также продемонстрирована система беспроводной дистанционной диспетчеризации сетей. Инновационный датчик размещается в тепловых камерах и информирует о повышении температуры или подтоплении.Максим Лукьянчук, заместитель директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", отчитался об успехах в работе над сокращением расходов электроэнергии. За последние 5 лет благодаря замене освещения удалось снизить энергопотребление на 16,4 млн кВт*ч или 5645,6 т. топлива. В настоящее время доля использования LED-светильников составляет 83% от общего количества.Владимир Резниченко, директор СПб ГБУ "Ленсвет", доложил о развитии системы наружного освещения Северной столицы, достижениях в энергосбережении, применении оборудования российских производителей, внедрении современных технологий.ПАО "Россети Ленэнерго" продемонстрировало учебный центр компании. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации по всем специальностям электросетевой отрасли. Сотрудники компании представили виртуальный тренажер: с помощью VR-технологий можно проводить непрерывные дистанционные курсы для студентов и специалистов, повышающих квалификацию.После официального обхода выставки Сергей Дрегваль принял участие в открытии Пленарного заседания "Электроэнергетика России: новые технологические вызовы и точки роста" – центрального события проекта. "РМЭФ дает возможность не только обменяться опытом, обсудить общие проблемы и выработать новые решения, но и насладиться весенним Санкт-Петербургом. Совсем недавно губернатор города Александр Беглов открыл сезон фонтанов. Я искренне рекомендую всем выбрать время и полюбоваться прекрасными видами нашего замечательного города. Благодарю генерального директора компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергея Воронкова за теплый прием и всегда отличную организацию мероприятий. Желаю всем в дни работы Форума получить массу положительных эмоций", – отметил вице-губернатор.В рамках Пленарного заседания обсудили углеродное регулирование в топлив­но-энергетическом комплексе, развитие "зеленой" энергетики, перспективы энергопотребления в России (по прогнозам, этот показатель может вырасти нынче на 1–2 %, до 1,1 трлн кВт-часов) и других странах мира. Особое внимание участники РМЭФ-2022 уделили стратегии развития отрасли в контексте внутренних и внешних вызовов, повышению надежности энергосетей и вопросам тарифной политики.На Форуме состоялся ряд важных деловых мероприятий: круглый стол "Роль тарифной политики в электроэнергетике в устойчивом развитии экономики государства", семинар "Современные подходы к проектированию кабельных и воздушных линий высокого напряжения", круглый стол "Стратегия устойчивого развития электроэнергетики, низкоуглеродные способы генерации, экология, тарифное регулирование" и другие.Одним из важных мероприятий РМЭФ-2022 стал Презентационный день с участием Департамента энергетики Блока разведки и добычи (БРД) ПАО "Газпром нефть", посвященный инновационному оборудованию и технологиям для энергообъектов нефтегазовой отрасли – в нем приняли участие 150 человек.В дни проведения Российского международного энергетического форума открылись сразу три промышленные выставки: XVIIIМеждународная выставка "ЖКХ России", XIX Петербургская технологическая ярмарка и XXIX Международная выставка "Энергетика и Электротехника". Гостей и участников поприветствовали Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, член бюджетно-финансового комитета; Владимир Катенев, президент Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата"; Денис Осадчий, руководитель Дирекции энергетических проектов компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл", и Дмитрий Никитин, генеральный директор выставочного объединения "РЕСТЭК".В рамках выставки "Энергетика и Электротехника" компании и научные организации представили инновационные разработки для энергетической отрасли.Инженерная компания "Прософт-Системы" презентовала решения для автоматизации подстанций и энергосистем, релейную защиту и противоаварийную автоматику, комплексы автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, программное обеспечение.Компания "БО-ЭНЕРГО.АСТС" продемонстрировала отечественную онлайн-систему мониторинга частичных разрядов для высоковольтных электродвигателей и программное обеспечение.На стенде компании "РАДИУС Автоматика" были презентованы терминалы "Сириус-2Л-02", "Сириус-Т4-01" и "Сириус-2-Л-К".Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" представил установку магнитно-импульсной обработки металлов "Инмаг", разработанную аспирантом вуза.В рамках РМЭФ-2022 АНО "Центр развития культурных инициатив" (организатор проекта "Арт-кластер "Таврида") и АО "Крымэнерго" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Энергостанция "Миндальное", которая сейчас строится рядом с Судаком в Крыму, обеспечит энергией будущий Университет креативных индустрий и инфраструктуру арт-кластера "Таврида", а также создаст новые мощности для развития Судакского и Феодосийского районов Республики Крым."Мы научились аккумулировать мощный поток творческой энергии. Сейчас для ее реализации в полной мере нужна энергия электрическая", – сообщил генеральный директор АНО "ЦРКИ" и руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.– Строительство Университета креативных индустрий сейчас идет полным ходом. Его функционирование на полную мощь станет возможным только благодаря полноценному инфраструктурному обеспечению и, в частности, непрерывному поступлению электроэнергии. Подписанное сегодня соглашение дает уверенность, что и наш проект будет обеспечен, и при этом все окрестные территории будут получать электричество, достаточное для комфортной жизни и дальнейшего развития".На площадке Форума работал Центр деловых контактов, в рамках которого было проведено 850 встреч между закупщиками и поставщиками энергетического рынка.РМЭФ прошел при поддержке Минпромторга России, Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.Соорганизаторами деловой программы РМЭФ-2022 выступили: Ассоциация инновационных предприятий в энергетике "ЭнергоИнновация", АО "НТЦ ЕЭС", Издательский дом "Энергетика и промышленность России", компания Craft Mind, Научно-экспертный совет (НЭС), Национальная ассоциация СПГ, Общественный совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО "ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг".В 2023 году XI Российский международный энергетический форум и выставка "Энергетика и Электротехника" запланированы к проведению с 26 по 28 апреля. Местом проведения традиционно выступит конгрессно-выставочный центр "Экспофорум".Официальный сайт РМЭФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы