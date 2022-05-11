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В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг" - РИА Новости, 11.05.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг"
В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг" - РИА Новости, 11.05.2022
В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг"
Юбилейный, двадцатый фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:57
2022-05-11T10:57
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Юбилейный, двадцатый фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в гостевой день фестиваль собрал несколько десятков тысяч туристов из разных российских регионов. Реконструкторы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Мурманска, Петрозаводска и разных городов Черноземья. По традиции самым ярким моментом стали показательные выступления.Артамонов приветствовал участников и зрителей. Он отметил, что обновлённая площадка фестиваля, теперь аналог средневековой крепости, сейчас елецкие реконструкторы завершают строительство аутентичных землянок, которые уже вызвали интерес у туристов. Есть планы сделать площадку круглогодичной, построить баню и ресторан."Две землянки – это хорошо, но мало для такого места. Нужно гораздо больше, чтобы туристы могли приезжать сюда в любое время года и жить. Необходима сувенирная лавка, кафе. Планов много. Будем совместно над этим работать и поддерживать организаторов", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
10:57 11.05.2022
 

В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг"

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкРеконструктор принимает участие в фестивале ранне-средневековой культуры "Русборг" в Липецкой области. Архивное фото
Реконструктор принимает участие в фестивале ранне-средневековой культуры Русборг в Липецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Реконструктор принимает участие в фестивале ранне-средневековой культуры "Русборг" в Липецкой области. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Юбилейный, двадцатый фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в гостевой день фестиваль собрал несколько десятков тысяч туристов из разных российских регионов. Реконструкторы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Мурманска, Петрозаводска и разных городов Черноземья. По традиции самым ярким моментом стали показательные выступления.
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Артамонов приветствовал участников и зрителей. Он отметил, что обновлённая площадка фестиваля, теперь аналог средневековой крепости, сейчас елецкие реконструкторы завершают строительство аутентичных землянок, которые уже вызвали интерес у туристов. Есть планы сделать площадку круглогодичной, построить баню и ресторан.
"Две землянки – это хорошо, но мало для такого места. Нужно гораздо больше, чтобы туристы могли приезжать сюда в любое время года и жить. Необходима сувенирная лавка, кафе. Планов много. Будем совместно над этим работать и поддерживать организаторов", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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