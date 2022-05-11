https://ria.ru/20220511/festival-1787847979.html

В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг"

В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг" - РИА Новости, 11.05.2022

В Липецкой области прошел юбилейный фестиваль "Русборг"

Юбилейный, двадцатый фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:57

2022-05-11T10:57

2022-05-11T10:57

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Юбилейный, двадцатый фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг" прошел в Елецком районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в гостевой день фестиваль собрал несколько десятков тысяч туристов из разных российских регионов. Реконструкторы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Мурманска, Петрозаводска и разных городов Черноземья. По традиции самым ярким моментом стали показательные выступления.Артамонов приветствовал участников и зрителей. Он отметил, что обновлённая площадка фестиваля, теперь аналог средневековой крепости, сейчас елецкие реконструкторы завершают строительство аутентичных землянок, которые уже вызвали интерес у туристов. Есть планы сделать площадку круглогодичной, построить баню и ресторан."Две землянки – это хорошо, но мало для такого места. Нужно гораздо больше, чтобы туристы могли приезжать сюда в любое время года и жить. Необходима сувенирная лавка, кафе. Планов много. Будем совместно над этим работать и поддерживать организаторов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220511/zabeg-1787845652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов