https://ria.ru/20220511/fermerskielavki-1787893403.html

Наш стритфуд: в Иванове при поддержке МСП Банка открыли фермерские лавки

Наш стритфуд: в Иванове при поддержке МСП Банка открыли фермерские лавки - РИА Новости, 11.05.2022

Наш стритфуд: в Иванове при поддержке МСП Банка открыли фермерские лавки

От монастырской зеленой гречки до обжаренного на местном производстве кофе – в Иванове появилась сеть по продаже сельских продуктов. Открывает фермерские лавки... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:00

2022-05-11T16:00

2022-05-11T16:00

мсп банк

экономика

иваново

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. От монастырской зеленой гречки до обжаренного на местном производстве кофе – в Иванове появилась сеть по продаже сельских продуктов. Открывает фермерские лавки предприниматель Дмитрий Усачев – вместе с коллегами и единомышленниками. Он уверен: такие точки необходимы в регионах, они интересны покупателям и коммерчески успешны. На ближайшее время запланировано открытие еще одной площадки.Открыть "Фермерский островок" предпринимателю позволил кредит МСП Банка. В банке поясняют: в целях развития данного направления и финансирования операторов "Фермерских островков" разработан специальный кредитный продукт с одноименным названием "Фермерский островок". В рамках данного продукта предоставляется кредит на сумму от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей и на срок до трех лет. Субъект малого и среднего предпринимательства должен соответствовать нескольким критериям – срок регистрации на момент подачи заявки не менее 12 месяцев, наличие положительной кредитной истории и дохода, покрывающего расходы на обслуживание и погашение кредита. Кредитная история заемщика должна быть положительной."Сообщество фермеров у нас в регионе небольшое, но дружное. С инициативой организовать фермерские ряды мы обратились к местным властям около года назад, в итоге возглавить дело доверили мне. Разработали с коллегами программное обеспечение, концепцию, составили ассортимент, отвечающий всем потребительским запросам и возможностям производителей", – рассказывает Дмитрий.Сам он начинал бизнес с производства натуральных соков и морсов. Дмитрий признает, что одной из главных трудностей на первых порах было найти пути реализации. Наученный опытом, сегодня Дмитрий охотно помогает другим фермерам.Первый "Фермерский островок" открылся в Иванове 5 мая – он расположен в большом сетевом супермаркете. Здесь можно не только купить продукты, но и взять кофе навынос, попробовать горячие блюда, в том числе из фермерского мяса – например, свои "фермдоги".Средства выделены под зонтичное поручительство Корпорации МСП и АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"."Проект открывает двери крупнейших в стране торговых сетей для небольших сельхозпредпринимателей. Они получают хорошие возможности сбыта своих товаров, а федеральные ритейлеры расширяют ассортимент продукции местных производителей и привлекают дополнительно внимание покупателей", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также отметил, что операторы "Фермерских островков" при открытии получают помощь с подбором локации, учитывая существующий трафик, и могут привлечь финансирование в МСП Банке по специальным, выгодным условиям.Ивановская область известна не только производством качественных молочных продуктов, рассказывает предприниматель. В регионе есть отличные пасечники, в Николо-Шартомском монастыре выращивают зеленую гречку. Есть производители и других здоровых продуктов, таких как печенье и гранолы без сахара. И хотя в Иванове не выращивают кофе, зато делают качественную обжарку зерен."Да и моя зелень, которая выращивается без химии по принципу аэропоники – когда минерализация растений идет при помощи воздуха, а не воды, всегда есть на полках", – отмечает Усачев.Цены обычно устанавливают сами производители. Так, например, при большом сборе меда, как в прошлом году, цена его снижается.По словам предпринимателя, подобный проект будет пользоваться спросом и в других областях. "Доступ к полкам везде должны иметь региональные фермеры. Но не обойдется без коллабораций: я считаю, 80% продуктов должны быть локальными и 20% – внешними, чтобы разнообразить ассортимент. Например, из южных регионов можно привозить фрукты, мандарины, которые не растут у нас", – заключает Усачев.Фермерские островки – это не привычный масс-маркет. Здесь расскажут, где и как произведен продукт, порекомендуют товар, сообщат, когда будет свежая поставка. Для этого продавцы проходят специальное обучение. Это новый формат магазинов, полностью открытая территория, где потребитель может не только купить продукцию, но и продегустировать ее.

https://ria.ru/20220504/msp-1786679514.html

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мсп банк, экономика, иваново