https://ria.ru/20220511/evrosoyuz-1787851096.html

Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом

Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 11.05.2022

Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:08

2022-05-11T11:08

2022-05-11T11:08

в мире

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом."Выступаю за полный разрыв отношений с ЕС. Призываю денонсировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года и разорвать дипломатические отношения с Брюсселем", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Также он пояснил, что это не разрыв с Европой, "частью которой мы всегда будем", и не разрыв с ЕС, поскольку по факту он уже состоялся. "Я призываю не поддерживать видимость отношений с организацией, которая проводит антироссийскую политику, координирует и направляет агрессию против нашей страны. Не вижу смысла цепляться за иллюзии и тратить на это бюджетные средства", - написал парламентарий.Еврочиновники готовы пересмотреть основополагающие принципы ЕС и отказаться от права вето, чтобы им удобнее было вводить всё новые и новые санкции в отношении РФ, пояснил свою позицию Миронов.

https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html

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Кирилл Волков

в мире, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, россия, евросоюз, санкции в отношении россии