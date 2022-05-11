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Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 11.05.2022
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Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 11.05.2022
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:08
2022-05-11T11:08
в мире
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом."Выступаю за полный разрыв отношений с ЕС. Призываю денонсировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года и разорвать дипломатические отношения с Брюсселем", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Также он пояснил, что это не разрыв с Европой, "частью которой мы всегда будем", и не разрыв с ЕС, поскольку по факту он уже состоялся. "Я призываю не поддерживать видимость отношений с организацией, которая проводит антироссийскую политику, координирует и направляет агрессию против нашей страны. Не вижу смысла цепляться за иллюзии и тратить на это бюджетные средства", - написал парламентарий.Еврочиновники готовы пересмотреть основополагающие принципы ЕС и отказаться от права вето, чтобы им удобнее было вводить всё новые и новые санкции в отношении РФ, пояснил свою позицию Миронов.
https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html
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в мире, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
11:08 11.05.2022
 
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом

Лидер "Справедливой России — За правду" Миронов призвал полностью разорвать отношения с ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом.
"Выступаю за полный разрыв отношений с ЕС. Призываю денонсировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года и разорвать дипломатические отношения с Брюсселем", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Также он пояснил, что это не разрыв с Европой, "частью которой мы всегда будем", и не разрыв с ЕС, поскольку по факту он уже состоялся. "Я призываю не поддерживать видимость отношений с организацией, которая проводит антироссийскую политику, координирует и направляет агрессию против нашей страны. Не вижу смысла цепляться за иллюзии и тратить на это бюджетные средства", - написал парламентарий.
Еврочиновники готовы пересмотреть основополагающие принципы ЕС и отказаться от права вето, чтобы им удобнее было вводить всё новые и новые санкции в отношении РФ, пояснил свою позицию Миронов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию
 
В миреПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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