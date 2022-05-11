https://ria.ru/20220511/evrosoyuz-1787851096.html
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 11.05.2022
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:08
2022-05-11T11:08
2022-05-11T11:08
в мире
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом."Выступаю за полный разрыв отношений с ЕС. Призываю денонсировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года и разорвать дипломатические отношения с Брюсселем", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Также он пояснил, что это не разрыв с Европой, "частью которой мы всегда будем", и не разрыв с ЕС, поскольку по факту он уже состоялся. "Я призываю не поддерживать видимость отношений с организацией, которая проводит антироссийскую политику, координирует и направляет агрессию против нашей страны. Не вижу смысла цепляться за иллюзии и тратить на это бюджетные средства", - написал парламентарий.Еврочиновники готовы пересмотреть основополагающие принципы ЕС и отказаться от права вето, чтобы им удобнее было вводить всё новые и новые санкции в отношении РФ, пояснил свою позицию Миронов.
https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Миронов призвал полностью разорвать отношения с Евросоюзом
Лидер "Справедливой России — За правду" Миронов призвал полностью разорвать отношения с ЕС