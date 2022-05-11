https://ria.ru/20220511/evropa-1787881995.html
Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров
Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров
Россия не хочет войны в Европе, но именно западные страны постоянно заявляют, что Москве "надо нанести поражение", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:47
2022-05-11T12:47
2022-05-11T12:53
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
россия
евросоюз
нато
ситуация в днр и лнр
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Россия не хочет войны в Европе, но именно западные страны постоянно заявляют, что Москве "надо нанести поражение", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами", - сказал он по итогам переговоров с оманским коллегой.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
12:47 11.05.2022 (обновлено: 12:53 11.05.2022)
Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров
Лавров: Россия не хочет войны в Европе, именно Запад требует поражения Москвы