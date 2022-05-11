https://ria.ru/20220511/evropa-1787881995.html

Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров

Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022

Россия не хочет войны в Европе, заявил Лавров

Россия не хочет войны в Европе, но именно западные страны постоянно заявляют, что Москве "надо нанести поражение", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:47

2022-05-11T12:47

2022-05-11T12:53

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

россия

евросоюз

нато

ситуация в днр и лнр

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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Россия не хочет войны в Европе, но именно западные страны постоянно заявляют, что Москве "надо нанести поражение", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами", - сказал он по итогам переговоров с оманским коллегой.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр