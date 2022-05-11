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Лавров: ООН должна призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 11.05.2022
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Лавров: ООН должна призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей
Лавров: ООН должна призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 11.05.2022
Лавров: ООН должна призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей
ООН должна призвать Киев прекратить препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны проведения военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:40
2022-05-11T13:40
в мире
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
украина
антониу гутерреш
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. ООН должна призвать Киев прекратить препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны проведения военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С учетом заинтересованности, котоую проявил (генсек ООН) Антониу Гутерреш, мы посоветовали ему прежде всего обратить свои призывы к киевским властям, потребовать от них прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения военной операции", - сказал Лавров по итогам переговоров с оманским коллегой.По словам российского министра, представитель секретариата ООН "сейчас находится "на земле" и старается помочь в решении поставленных нами вопросов".
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в мире, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, украина, антониу гутерреш
13:40 11.05.2022
 
Лавров: ООН должна призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей

Лавров: ООН должна призвать Киев не препятствовать эвакуации жителей из зоны операции

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. ООН должна призвать Киев прекратить препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны проведения военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С учетом заинтересованности, котоую проявил (генсек ООН) Антониу Гутерреш, мы посоветовали ему прежде всего обратить свои призывы к киевским властям, потребовать от них прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения военной операции", - сказал Лавров по итогам переговоров с оманским коллегой.
По словам российского министра, представитель секретариата ООН "сейчас находится "на земле" и старается помочь в решении поставленных нами вопросов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Маскате - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:15
У России достаточно покупателей энергоресурсов, заявил Лавров
 
В миреООНСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевУкраинаАнтониу Гутерреш
 
 
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