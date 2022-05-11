https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html

В Армении полиция задержала несколько участников оппозиционного автопробега

В Армении полиция задержала несколько участников оппозиционного автопробега - РИА Новости, 11.05.2022

В Армении полиция задержала несколько участников оппозиционного автопробега

В Армении полиция задержала несколько участников оппозиционного автопробега в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:28

2022-05-11T15:28

2022-05-11T15:28

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ереван

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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. В Армении полиция задержала несколько участников оппозиционного автопробега в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на подъезде автоколонны к центральной площади Еревана, где расположено правительство Армении. Участники автопробега хотели въехать на площадь, но полиция преградила им путь. Силовики предложили сторонникам оппозиции изменить маршрут, но те отказались. После непродолжительных споров несколько наиболее активных участников автопробега были задержаны, а их автомобили увезли на эвакуаторе.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220510/armeniya-1787796388.html

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в мире, авто, армения, ереван