https://ria.ru/20220511/energiya-1787916597.html
Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии
Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии - РИА Новости, 11.05.2022
Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии
Молдавия в мае будет закупать у украинской компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:47
2022-05-11T14:47
2022-05-11T14:54
молдавия
экономика
украина
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КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Молдавия в мае будет закупать у украинской компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.Власти ранее объявили тендер на закупку электроэнергии, однако из шести компаний четыре не подошли по техническим параметрам, а одна сняла свою кандидатуру. В итоге тендер был аннулирован, и кабмин провел двусторонние переговоры с Молдавской гидроэлектростанцией, договорившись о поставках еще на месяц. Параллельно с этим власти вели переговоры с иностранными компаниями, чтобы договориться о закупках дополнительных объемов электроэнергии."Госпредприятие Energocom (занимается закупками в сфере энергетики — ред.) подписало контракт о приобретении у компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.Украинский оператор начнет поставки с 12 мая, стоимость электроэнергии является коммерческой тайной.ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории непризнанного Приднестровья, с 2005 года оно входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20220505/moldaviya-1786943510.html
https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, экономика, украина
14:47 11.05.2022 (обновлено: 14:54 11.05.2022)
Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии
Молдавия в мае закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости.
Молдавия в мае будет закупать у украинской компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии, сообщил
вице-премьер республики Андрей Спыну.
Власти ранее объявили тендер на закупку электроэнергии, однако из шести компаний четыре не подошли по техническим параметрам, а одна сняла свою кандидатуру. В итоге тендер был аннулирован, и кабмин провел двусторонние переговоры с Молдавской гидроэлектростанцией, договорившись о поставках еще на месяц. Параллельно с этим власти вели переговоры с иностранными компаниями, чтобы договориться о закупках дополнительных объемов электроэнергии.
"Госпредприятие Energocom (занимается закупками в сфере энергетики — ред.) подписало контракт о приобретении у компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.
Украинский оператор начнет поставки с 12 мая, стоимость электроэнергии является коммерческой тайной.
ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории непризнанного Приднестровья, с 2005 года оно входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии
в электроэнергии.