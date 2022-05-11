https://ria.ru/20220511/energiya-1787916597.html

Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии

Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии - РИА Новости, 11.05.2022

Молдавия закупит у Украины 30 процентов необходимого объема электроэнергии

Молдавия в мае будет закупать у украинской компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:47

2022-05-11T14:47

2022-05-11T14:54

молдавия

экономика

украина

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КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Молдавия в мае будет закупать у украинской компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.Власти ранее объявили тендер на закупку электроэнергии, однако из шести компаний четыре не подошли по техническим параметрам, а одна сняла свою кандидатуру. В итоге тендер был аннулирован, и кабмин провел двусторонние переговоры с Молдавской гидроэлектростанцией, договорившись о поставках еще на месяц. Параллельно с этим власти вели переговоры с иностранными компаниями, чтобы договориться о закупках дополнительных объемов электроэнергии."Госпредприятие Energocom (занимается закупками в сфере энергетики — ред.) подписало контракт о приобретении у компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии", - написал Спыну в Telegram-канале.Украинский оператор начнет поставки с 12 мая, стоимость электроэнергии является коммерческой тайной.ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории непризнанного Приднестровья, с 2005 года оно входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20220505/moldaviya-1786943510.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, экономика, украина