https://ria.ru/20220511/elki-1787865266.html
Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки"
Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки" - РИА Новости, 11.05.2022
Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки"
В Bazelevs рассказали, когда может состояться премьера сиквела "Елок". Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:08
2022-05-11T12:08
2022-05-11T12:08
культура
новости культуры
антон богданов
дарья мороз
анна чиповская
пермь
тюмень
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761660716_79:0:1028:534_1920x0_80_0_0_374a94c54ed90d7eb1e79b7a187cfd51.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Bazelevs рассказали, когда может состояться премьера сиквела "Елок". Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании. В Telegram-канале компании опубликовали фото тарелки, которую по традиции разбивают перед началом съемок. На осколках видна первая буква названия фильма, а также имена продюсеров — Тимур Асадов, Мария Затуловская, Ара Хачатрян, Лала Рустамова. В подписи к снимку указана дата – 01.12.2022. Вероятно, это и есть предполагаемая дата премьеры. "Елки" — одна из самых популярных кинофраншиз в истории российского кино, которая собрала в прокате свыше шести миллиардов рублей", — добавили в пресс-службе. Фильмы из серии обычно состоят из нескольких новел, события в которых происходят на кануне Нового года в разных городах России. Восьмая лента франшизы стартовала в российском прокате 16 декабря 2021 года. Картину снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде. За постановку фильма отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В ленте снимались Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик и другие.
https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html
пермь
тюмень
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761660716_197:0:909:534_1920x0_80_0_0_cff57fff984bec0dba09a378f1fffbe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, антон богданов, дарья мороз, анна чиповская, пермь, тюмень, уфа, кино и сериалы
Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки"
Компания Bazelevs рассказала, что продолжение "Елок" может выйти в декабре 2022 года
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Bazelevs рассказали, когда может состояться премьера сиквела "Елок". Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании.
"В соцсетях "Базелевс" намекнули на съемки продолжения новогодней франшизы "Елки" и дату релиза новой — девятой — части проекта", — говорится в пресс-релизе.
В Telegram-канале компании опубликовали фото тарелки, которую по традиции разбивают перед началом съемок. На осколках видна первая буква названия фильма, а также имена продюсеров — Тимур Асадов, Мария Затуловская, Ара Хачатрян, Лала Рустамова. В подписи к снимку указана дата – 01.12.2022. Вероятно, это и есть предполагаемая дата премьеры.
"Елки" — одна из самых популярных кинофраншиз в истории российского кино, которая собрала в прокате свыше шести миллиардов рублей", — добавили в пресс-службе.
Фильмы из серии обычно состоят из нескольких новел, события в которых происходят на кануне Нового года в разных городах России.
Восьмая лента франшизы стартовала в российском прокате 16 декабря 2021 года. Картину снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде. За постановку фильма отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В ленте снимались Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик и другие.