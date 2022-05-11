https://ria.ru/20220511/elki-1787865266.html

Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки"

Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки" - РИА Новости, 11.05.2022

Стало известно, когда выйдет продолжение франшизы "Елки"

В Bazelevs рассказали, когда может состояться премьера сиквела "Елок". Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:08

2022-05-11T12:08

2022-05-11T12:08

культура

новости культуры

антон богданов

дарья мороз

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Bazelevs рассказали, когда может состояться премьера сиквела "Елок". Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании. В Telegram-канале компании опубликовали фото тарелки, которую по традиции разбивают перед началом съемок. На осколках видна первая буква названия фильма, а также имена продюсеров — Тимур Асадов, Мария Затуловская, Ара Хачатрян, Лала Рустамова. В подписи к снимку указана дата – 01.12.2022. Вероятно, это и есть предполагаемая дата премьеры. "Елки" — одна из самых популярных кинофраншиз в истории российского кино, которая собрала в прокате свыше шести миллиардов рублей", — добавили в пресс-службе. Фильмы из серии обычно состоят из нескольких новел, события в которых происходят на кануне Нового года в разных городах России. Восьмая лента франшизы стартовала в российском прокате 16 декабря 2021 года. Картину снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде. За постановку фильма отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В ленте снимались Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик и другие.

https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, антон богданов, дарья мороз, анна чиповская, пермь, тюмень, уфа, кино и сериалы