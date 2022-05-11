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Правительство ожидает увеличение резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2022
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Правительство ожидает увеличение резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей
Правительство ожидает увеличение резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2022
Правительство ожидает увеличение резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей
Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, сообщила... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:19
2022-05-11T11:35
экономика
правительство рф
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, сообщила пресс-служба кабмина."Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.В сообщении отмечается, что право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта."Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике", - добавили в кабмине.Как напомнили в пресс-службе, Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства из фонда направляются на социально значимые цели."В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Также средства из него выделялись на переобучение безработных", - указано в сообщении.
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экономика, правительство рф, россия
10:19 11.05.2022 (обновлено: 11:35 11.05.2022)
 
Правительство ожидает увеличение резервного фонда на 791,6 миллиарда рублей

Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, сообщила пресс-служба кабмина.
"Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений. Источник увеличения резервного фонда – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
В сообщении отмечается, что право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта.
"Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике", - добавили в кабмине.
Как напомнили в пресс-службе, Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства из фонда направляются на социально значимые цели.
"В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Также средства из него выделялись на переобучение безработных", - указано в сообщении.
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