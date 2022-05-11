https://ria.ru/20220511/dyshat-1787863446.html

"Правда тела". Как правильно дышать

"Правда тела". Как правильно дышать - РИА Новости, 11.05.2022

"Правда тела". Как правильно дышать

Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле.

2022-05-11T12:00

2022-05-11T12:00

2022-05-11T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Как правильно дышать Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле. audio/mpeg

"Правда тела". Как правильно дышать Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле. audio/mpeg

Нужно ли всегда стараться дышать глубоко? Стоит ли практиковать длительные задержки дыхания? И как нужно дышать во время бега?Объясняет тренер по фитнесу и пилатесу, специалист по биомеханике движения Анастасия Лунегова.02:12 Есть ли дыхательные упражнения, помогающие худеть07:02 Тест на эластичность вашей грудной клетки08:26 Можно ли дышать только грудью или только животом09:50 “Дыхание маточкой” - это как?!11:02 Как происходит процесс вдоха и как понять, что ритм дыхания нарушен12:55 “Главное преступление - это создание стула”14:36 Работать стоя. Здоровая история или нет?16:28 Нужно ли всегда дышать глубоко?18:25 Проблема апноэ20:03 Носом или ртом?21:43 Почему дыхание ртом создает угрозу для зубов23:33 Дыхательные гимнастикиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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