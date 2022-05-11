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"Правда тела". Как правильно дышать - РИА Новости, 11.05.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220511/dyshat-1787863446.html
"Правда тела". Как правильно дышать
"Правда тела". Как правильно дышать - РИА Новости, 11.05.2022
"Правда тела". Как правильно дышать
Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле.
2022-05-11T12:00
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правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как правильно дышать
Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле.
audio/mpeg
"Правда тела". Как правильно дышать
Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле.
audio/mpeg
Нужно ли всегда стараться дышать глубоко? Стоит ли практиковать длительные задержки дыхания? И как нужно дышать во время бега?Объясняет тренер по фитнесу и пилатесу, специалист по биомеханике движения Анастасия Лунегова.02:12 Есть ли дыхательные упражнения, помогающие худеть07:02 Тест на эластичность вашей грудной клетки08:26 Можно ли дышать только грудью или только животом09:50 “Дыхание маточкой” - это как?!11:02 Как происходит процесс вдоха и как понять, что ритм дыхания нарушен12:55 “Главное преступление - это создание стула”14:36 Работать стоя. Здоровая история или нет?16:28 Нужно ли всегда дышать глубоко?18:25 Проблема апноэ20:03 Носом или ртом?21:43 Почему дыхание ртом создает угрозу для зубов23:33 Дыхательные гимнастикиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
12:00 11.05.2022
 

"Правда тела". Как правильно дышать

Правда тела
"Правда тела". Как правильно дышать
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Носом или ртом? Животом или грудью (а может, даже “дыхание маточкой”)? Каждый человек от природы умеет дышать, но как правильно должен происходить процесс вдоха и выдоха? Разбираемся, как измерить эластичность своей грудной клетки. И почему сидеть на корточках или в позе “по-турецки” - здоровее и полезнее, чем сидеть на стуле.
Нужно ли всегда стараться дышать глубоко? Стоит ли практиковать длительные задержки дыхания? И как нужно дышать во время бега?
Объясняет тренер по фитнесу и пилатесу, специалист по биомеханике движения Анастасия Лунегова.
02:12 Есть ли дыхательные упражнения, помогающие худеть
07:02 Тест на эластичность вашей грудной клетки
08:26 Можно ли дышать только грудью или только животом
09:50 “Дыхание маточкой” - это как?!
11:02 Как происходит процесс вдоха и как понять, что ритм дыхания нарушен
12:55 “Главное преступление - это создание стула”
14:36 Работать стоя. Здоровая история или нет?
16:28 Нужно ли всегда дышать глубоко?
18:25 Проблема апноэ
20:03 Носом или ртом?
21:43 Почему дыхание ртом создает угрозу для зубов
23:33 Дыхательные гимнастики
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкаст
 
 
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