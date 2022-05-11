Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8
Эксперт Балдин рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8 для SSJ-New
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New в России демонстрируют способность государства не только "пожинать лавры от выдающихся разработок прошлого", но и работать над современными двигателями даже в условиях санкций, считает директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.
Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8. Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отмечал, что это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного Superjet 100.
"Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8, о которых было заявлено сегодня, - шаг, демонстрирующий способность России не только пожинать лавры от выдающихся разработок прошлого, но и работать над современными двигателями даже в условиях санкций", - сказал эксперт РИА Новости.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.