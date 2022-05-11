https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787983062.html

Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8

Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8 - РИА Новости, 11.05.2022

Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8

Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New в России демонстрируют способность государства не только "пожинать лавры от выдающихся разработок РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:58

2022-05-11T18:58

2022-05-11T18:58

технологии

объединенная двигателестроительная корпорация

sukhoi superjet

россия

общество

владимир артяков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New в России демонстрируют способность государства не только "пожинать лавры от выдающихся разработок прошлого", но и работать над современными двигателями даже в условиях санкций, считает директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8. Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отмечал, что это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного Superjet 100.Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/polet-1782475273.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet, россия, общество, владимир артяков