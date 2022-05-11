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Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8 - РИА Новости, 11.05.2022
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Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8
Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8 - РИА Новости, 11.05.2022
Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8
Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New в России демонстрируют способность государства не только "пожинать лавры от выдающихся разработок РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:58
2022-05-11T18:58
технологии
объединенная двигателестроительная корпорация
sukhoi superjet
россия
общество
владимир артяков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New в России демонстрируют способность государства не только "пожинать лавры от выдающихся разработок прошлого", но и работать над современными двигателями даже в условиях санкций, считает директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8. Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отмечал, что это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного Superjet 100.Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.
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технологии, объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet, россия, общество, владимир артяков
18:58 11.05.2022
 
Эксперт рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8

Эксперт Балдин рассказал об успешных испытаниях новейшего авиадвигателя ПД-8 для SSJ-New

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New в России демонстрируют способность государства не только "пожинать лавры от выдающихся разработок прошлого", но и работать над современными двигателями даже в условиях санкций, считает директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин.
Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8. Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отмечал, что это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного Superjet 100.
"Успешные испытания первого опытного двигателя ПД-8, о которых было заявлено сегодня, - шаг, демонстрирующий способность России не только пожинать лавры от выдающихся разработок прошлого, но и работать над современными двигателями даже в условиях санкций", - сказал эксперт РИА Новости.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 12:05В России
В ОАК назвали дату первого полета SSJ100 c российскими двигателями ПД-8
 
ТехнологииОбъединенная двигателестроительная корпорацияSukhoi SuperjetРоссияОбществоВладимир Артяков
 
 
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