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В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New - РИА Новости, 11.05.2022
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В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New
В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New - РИА Новости, 11.05.2022
В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:40
2022-05-11T16:23
технологии
владимир артяков
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
sukhoi superjet
россия
авиация
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, говорится в сообщении госкорпорации.Как отметил заместитель гендиректора Владимир Артяков, это стало важнейшим этапом разработки нового российского двигателя для гражданской авиации. "Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках", — сказал он.За время испытаний специалисты ОДК отладили систему автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на "малый газ". Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах работы: от "малого газа" до "максимального взлетного".В "Ростехе" напомнили, что двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. Работа идет с широкой кооперацией предприятий ОДК, активно используется опыт создания двигателя ПД-14.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенным SSJ-New. Помимо него, двигателем ПД-8 будут оснащать самолет-амфибию Бе-200.
https://ria.ru/20220331/rostekh-1781028878.html
https://ria.ru/20220413/ssj100-1783291873.html
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технологии, владимир артяков, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet, россия, авиация
11:40 11.05.2022 (обновлено: 16:23 11.05.2022)
 
В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New

ОДК успешно выполнила испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Ростех"
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметил заместитель гендиректора Владимир Артяков, это стало важнейшим этапом разработки нового российского двигателя для гражданской авиации.
"Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках", — сказал он.
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За время испытаний специалисты ОДК отладили систему автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на "малый газ". Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах работы: от "малого газа" до "максимального взлетного".
В "Ростехе" напомнили, что двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. Работа идет с широкой кооперацией предприятий ОДК, активно используется опыт создания двигателя ПД-14.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенным SSJ-New. Помимо него, двигателем ПД-8 будут оснащать самолет-амфибию Бе-200.
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ТехнологииВладимир АртяковРостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияSukhoi SuperjetРоссияАвиация
 
 
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