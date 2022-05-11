11:40 11.05.2022 (обновлено: 16:23 11.05.2022)
В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New
ОДК успешно выполнила испытания первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-New
Логотип компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметил заместитель гендиректора Владимир Артяков, это стало важнейшим этапом разработки нового российского двигателя для гражданской авиации.
"Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках", — сказал он.
За время испытаний специалисты ОДК отладили систему автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на "малый газ". Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах работы: от "малого газа" до "максимального взлетного".
В "Ростехе" напомнили, что двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. Работа идет с широкой кооперацией предприятий ОДК, активно используется опыт создания двигателя ПД-14.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенным SSJ-New. Помимо него, двигателем ПД-8 будут оснащать самолет-амфибию Бе-200.