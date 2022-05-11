https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html

В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New

В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New - РИА Новости, 11.05.2022

В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:40

2022-05-11T11:40

2022-05-11T16:23

технологии

владимир артяков

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

sukhoi superjet

россия

авиация

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, говорится в сообщении госкорпорации.Как отметил заместитель гендиректора Владимир Артяков, это стало важнейшим этапом разработки нового российского двигателя для гражданской авиации. "Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках", — сказал он.За время испытаний специалисты ОДК отладили систему автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на "малый газ". Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах работы: от "малого газа" до "максимального взлетного".В "Ростехе" напомнили, что двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. Работа идет с широкой кооперацией предприятий ОДК, активно используется опыт создания двигателя ПД-14.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенным SSJ-New. Помимо него, двигателем ПД-8 будут оснащать самолет-амфибию Бе-200.

https://ria.ru/20220331/rostekh-1781028878.html

https://ria.ru/20220413/ssj100-1783291873.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, владимир артяков, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet, россия, авиация