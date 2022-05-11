https://ria.ru/20220511/dtp-1787989895.html

Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали

Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали - РИА Новости, 11.05.2022

Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали

Водитель машины, сбившей трех детей и подростка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, задержан и доставлен в РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:35

2022-05-11T19:35

2022-05-11T19:35

происшествия

авто

выкса

нижегородская область

дтп

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей трех детей и подростка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, задержан и доставлен в полицию, сообщается на сайте МВД Медиа.По предварительной информации, 11 мая около 12.20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, 16-летняя девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости, две восьмилетние девочки - также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Четвертый пострадавший – девятилетний мальчик – получил ушиб коленного сустава.

https://ria.ru/20220511/avariya-1787931175.html

выкса

нижегородская область

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда автомобиля на детей в Выксе Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 2022-05-11T19:35 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, авто, выкса, нижегородская область, дтп