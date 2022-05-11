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Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали - РИА Новости, 11.05.2022
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Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали
Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали - РИА Новости, 11.05.2022
Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали
Водитель машины, сбившей трех детей и подростка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, задержан и доставлен в РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:35
2022-05-11T19:35
происшествия
авто
выкса
нижегородская область
дтп
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей трех детей и подростка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, задержан и доставлен в полицию, сообщается на сайте МВД Медиа.По предварительной информации, 11 мая около 12.20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, 16-летняя девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости, две восьмилетние девочки - также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Четвертый пострадавший – девятилетний мальчик – получил ушиб коленного сустава.
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выкса
нижегородская область
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Ольга Филиппова
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7 495 645-6601
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Момент наезда автомобиля на детей в Выксе
Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
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РИА Новости
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происшествия, авто, выкса, нижегородская область, дтп
19:35 11.05.2022
 
Водителя, сбившего несовершеннолетних в нижегородской Выксе, задержали

Водителя, сбившего четырех несовершеннолетних на переходе в нижегородской Выксе, задержали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Водитель машины, сбившей трех детей и подростка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет в нижегородской Выксе, задержан и доставлен в полицию, сообщается на сайте МВД Медиа.
По предварительной информации, 11 мая около 12.20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
"В Выксе задержан предполагаемый виновник ДТП, допустивший наезд на несовершеннолетних. Он доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, 16-летняя девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости, две восьмилетние девочки - также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Четвертый пострадавший – девятилетний мальчик – получил ушиб коленного сустава.
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