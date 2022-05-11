Рейтинг@Mail.ru
В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/dtp-1787942251.html
В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе
В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе - РИА Новости, 11.05.2022
В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе
Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:17
2022-05-11T17:09
происшествия
нижегородская область
выкса
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571315201_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_fecf93dedb3e653fcca9e12e4773bf06.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.По предварительной информации, 11 мая около 12.20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора."В результате ДТП четверо несовершеннолетних (2 девочки и мальчик 2013 года рождения, девочка 2007 года рождения) получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на месте ДТП в Выксе работали три бригады скорой медицинской помощи. "Все пострадавшие были госпитализированы в Выксунскую центральную районную больницу. После обследования троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще одного пострадавшего направили на амбулаторное лечение", - сообщили в региональном минздраве.По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, 16-летняя девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости, две восьмилетние девочки - также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Четвертый пострадавший – девятилетний мальчик – получил ушиб коленного сустава."Состояние здоровья всех пострадавших взято на особый контроль детской областной клинической больницей и минздравом Нижегородской области", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220508/dtp-1787470034.html
https://ria.ru/20220506/dtp-1787287119.html
нижегородская область
выкса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571315201_396:0:2995:1949_1920x0_80_0_0_38987ea3fdd3bffcdd8f17bf0eaf0d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, выкса, гибдд мвд рф
16:17 11.05.2022 (обновлено: 17:09 11.05.2022)
 
В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе

В нижегородской Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По предварительной информации, 11 мая около 12.20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:57
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
"В результате ДТП четверо несовершеннолетних (2 девочки и мальчик 2013 года рождения, девочка 2007 года рождения) получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на месте ДТП в Выксе работали три бригады скорой медицинской помощи. "Все пострадавшие были госпитализированы в Выксунскую центральную районную больницу. После обследования троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще одного пострадавшего направили на амбулаторное лечение", - сообщили в региональном минздраве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 18:36
В Петербурге 11 человек пострадали из-за столкновения двух маршруток
По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, 16-летняя девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости, две восьмилетние девочки - также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Четвертый пострадавший – девятилетний мальчик – получил ушиб коленного сустава.
"Состояние здоровья всех пострадавших взято на особый контроль детской областной клинической больницей и минздравом Нижегородской области", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияНижегородская областьВыксаГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала