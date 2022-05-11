https://ria.ru/20220511/dtp-1787942251.html

В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе

В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе - РИА Новости, 11.05.2022

В Выксе девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей на переходе

Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:17

2022-05-11T16:17

2022-05-11T17:09

происшествия

нижегородская область

выкса

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Трое детей и подросток, переходившие дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, попали под машину, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.По предварительной информации, 11 мая около 12.20 на перекрестке улиц Красные Зори и Островского города Выксы водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора."В результате ДТП четверо несовершеннолетних (2 девочки и мальчик 2013 года рождения, девочка 2007 года рождения) получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на месте ДТП в Выксе работали три бригады скорой медицинской помощи. "Все пострадавшие были госпитализированы в Выксунскую центральную районную больницу. После обследования троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще одного пострадавшего направили на амбулаторное лечение", - сообщили в региональном минздраве.По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, 16-летняя девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом малоберцовой кости, две восьмилетние девочки - также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Четвертый пострадавший – девятилетний мальчик – получил ушиб коленного сустава."Состояние здоровья всех пострадавших взято на особый контроль детской областной клинической больницей и минздравом Нижегородской области", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220508/dtp-1787470034.html

https://ria.ru/20220506/dtp-1787287119.html

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выкса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, нижегородская область, выкса, гибдд мвд рф