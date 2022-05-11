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В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 11.05.2022
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В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*
В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 11.05.2022
В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*
Власти Луганской народной республики заблокировали доступ к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ЛНР, сообщает министерство... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:31
2022-05-11T15:39
специальная военная операция на украине
технологии
лнр
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти Луганской народной республики заблокировали доступ к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ЛНР, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций республики."Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, которая разрешила в своих соцсетях размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По этой причине доступ к социальным сетям компании Meta* – Facebook* и Instagram* – заблокирован на территории ЛНР", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".Министерство также сообщило, что в ЛНР операторы связи начали блокировку запрещенной информации, "которая представляет угрозу для жителей"."По решению органов власти ограничивается доступ к информации криминального характера: детской порнографии, контенту, пропагандирующему употребление наркотиков, суицид, а также к информации террористического и экстремистского характера", - добавили в ведомстве.Ранее в среду об аналогичном решении сообщили в Донецкой народной республике.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html
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технологии, лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, в мире
15:31 11.05.2022 (обновлено: 15:39 11.05.2022)
 
В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

Минсвязи ЛНР заблокировало доступ к социальным сетям Facebook и Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти Луганской народной республики заблокировали доступ к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ЛНР, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций республики.
"Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, которая разрешила в своих соцсетях размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По этой причине доступ к социальным сетям компании Meta* – Facebook* и Instagram* – заблокирован на территории ЛНР", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".
Министерство также сообщило, что в ЛНР операторы связи начали блокировку запрещенной информации, "которая представляет угрозу для жителей".
"По решению органов власти ограничивается доступ к информации криминального характера: детской порнографии, контенту, пропагандирующему употребление наркотиков, суицид, а также к информации террористического и экстремистского характера", - добавили в ведомстве.
Ранее в среду об аналогичном решении сообщили в Донецкой народной республике.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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