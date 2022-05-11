https://ria.ru/20220511/dostup-1787930148.html

В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 11.05.2022

В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

Власти Луганской народной республики заблокировали доступ к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ЛНР, сообщает министерство... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:31

2022-05-11T15:31

2022-05-11T15:39

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти Луганской народной республики заблокировали доступ к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ЛНР, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций республики."Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, которая разрешила в своих соцсетях размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По этой причине доступ к социальным сетям компании Meta* – Facebook* и Instagram* – заблокирован на территории ЛНР", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".Министерство также сообщило, что в ЛНР операторы связи начали блокировку запрещенной информации, "которая представляет угрозу для жителей"."По решению органов власти ограничивается доступ к информации криминального характера: детской порнографии, контенту, пропагандирующему употребление наркотиков, суицид, а также к информации террористического и экстремистского характера", - добавили в ведомстве.Ранее в среду об аналогичном решении сообщили в Донецкой народной республике.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, в мире