15:31 11.05.2022 (обновлено: 15:39 11.05.2022)
В ЛНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*
Минсвязи ЛНР заблокировало доступ к социальным сетям Facebook и Instagram
Смартфон в руках. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти Луганской народной республики заблокировали доступ к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ЛНР, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций республики.
"Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, которая разрешила в своих соцсетях размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. По этой причине доступ к социальным сетям компании Meta* – Facebook* и Instagram* – заблокирован на территории ЛНР", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".
Министерство также сообщило, что в ЛНР операторы связи начали блокировку запрещенной информации, "которая представляет угрозу для жителей".
"По решению органов власти ограничивается доступ к информации криминального характера: детской порнографии, контенту, пропагандирующему употребление наркотиков, суицид, а также к информации террористического и экстремистского характера", - добавили в ведомстве.
Ранее в среду об аналогичном решении сообщили в Донецкой народной республике.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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