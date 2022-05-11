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В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 11.05.2022
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В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*
В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 11.05.2022
В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*
Министерство связи Донецкой народной республики сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ДНР. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:55
2022-05-11T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Министерство связи Донецкой народной республики сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ДНР."Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta* - Facebook* и Instagram* — на территории республики заблокирован", - говорится в заявлении на сайте минсвязи ДНР.Доступ к указанным соцсетям был запрещен в рамках мер по ограничению в ДНР в соответствии с решениями органов власти доступа к "криминальной информации в сети интернет", в том числе детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой информации, в том числе экстремистского и террористического характера.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс
12:55 11.05.2022 (обновлено: 13:13 11.05.2022)
 
В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

Минсвязи ДНР заблокировало доступ к социальным сетям Meta Facebook и Instagram

© AP Photo / Jenny KaneИконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Иконки социальных сетей на экране телефона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Министерство связи Донецкой народной республики сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ДНР.
"Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta* - Facebook* и Instagram* — на территории республики заблокирован", - говорится в заявлении на сайте минсвязи ДНР.
Доступ к указанным соцсетям был запрещен в рамках мер по ограничению в ДНР в соответствии с решениями органов власти доступа к "криминальной информации в сети интернет", в том числе детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой информации, в том числе экстремистского и террористического характера.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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