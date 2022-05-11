https://ria.ru/20220511/dostup-1787884646.html

В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 11.05.2022

В ДНР заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

Министерство связи Донецкой народной республики сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ДНР. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:55

2022-05-11T12:55

2022-05-11T13:13

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Министерство связи Донецкой народной республики сообщило о блокировке доступа к социальным сетям компании Meta* - Facebook* и Instagram* на территории ДНР."Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta* - Facebook* и Instagram* — на территории республики заблокирован", - говорится в заявлении на сайте минсвязи ДНР.Доступ к указанным соцсетям был запрещен в рамках мер по ограничению в ДНР в соответствии с решениями органов власти доступа к "криминальной информации в сети интернет", в том числе детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой информации, в том числе экстремистского и террористического характера.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс