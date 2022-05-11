https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html

Площадь Конституции в Донецке получила имя Нурмагомеда Гаджимагомедова

Площадь Конституции в Донецке получила имя Нурмагомеда Гаджимагомедова - РИА Новости, 11.05.2022

Площадь Конституции в Донецке получила имя Нурмагомеда Гаджимагомедова

Площадь конституции в Ворошиловском районе Донецка названа именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:08

2022-05-11T12:08

2022-05-11T12:20

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россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Площадь конституции в Ворошиловском районе Донецка названа именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходило в день провозглашения Донецкой народной республики. На месте присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, отец героя России Энгельс Гаджимагомедов и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. После смены адресной таблички официальные лица и присутствующие возложили цветы у фасада здания, на котором установлено новое название площади, передает корреспондент РИА Новости. Переименованная площадь находится в центре Донецка у реки Кальмиус."В знак благодарности российским воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, сегодня площадь Конституции в Ворошиловском районе Донецка названа именем Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова ... Вечная память и слава защитникам нашей Родины!" - написал Кулемзин в Telegram-канале.Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ-десантных войск геройски погиб 24 февраля. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты оказались смертельными.Третьего марта 2022 года указом президента России Нурмагомеду присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220507/zhoga-1787355241.html

https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787585358.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, воздушно-десантные войска россии