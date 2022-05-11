12:08 11.05.2022 (обновлено: 12:20 11.05.2022)
Площадь Конституции в Донецке получила имя Нурмагомеда Гаджимагомедова
Площадь в центре Донецка переименовали в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушка на торжественной церемонии присвоения имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова площади Конституции в Донецке
Девушка на торжественной церемонии присвоения имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова площади Конституции в Донецке
ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Площадь конституции в Ворошиловском районе Донецка названа именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходило в день провозглашения Донецкой народной республики. На месте присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, отец героя России Энгельс Гаджимагомедов и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. После смены адресной таблички официальные лица и присутствующие возложили цветы у фасада здания, на котором установлено новое название площади, передает корреспондент РИА Новости. Переименованная площадь находится в центре Донецка у реки Кальмиус.
"В знак благодарности российским воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, сегодня площадь Конституции в Ворошиловском районе Донецка названа именем Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова ... Вечная память и слава защитникам нашей Родины!" - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ-десантных войск геройски погиб 24 февраля. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты оказались смертельными.
Третьего марта 2022 года указом президента России Нурмагомеду присвоено звание Героя России.