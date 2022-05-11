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Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает - РИА Новости, 11.05.2022
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Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает - РИА Новости, 11.05.2022
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:29
2022-05-11T16:21
владимир путин
донбасс
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
образовательный центр "сириус"
сочи
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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в образовательном центре "Сириус"."Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать", — пояснил президент.Он попросил центр "Сириус" продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.Путин указал, что речь идет в том числе о разработке специальных программ подготовки педагогов.
https://ria.ru/20220511/pomosch-1787923419.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донбасс, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, образовательный центр "сириус", сочи
15:29 11.05.2022 (обновлено: 16:21 11.05.2022)
 
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает

Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса не устраивает многих партнеров

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в образовательном центре "Сириус".
"Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать", — пояснил президент.
Он попросил центр "Сириус" продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.
Путин указал, что речь идет в том числе о разработке специальных программ подготовки педагогов.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:11
Из Карелии в Донбасс отправили сорок тонн гуманитарной помощи
 
Владимир ПутинДонбассВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбразовательный центр "Сириус"Сочи
 
 
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