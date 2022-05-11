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Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает

Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает - РИА Новости, 11.05.2022

Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает

Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:29

2022-05-11T15:29

2022-05-11T16:21

владимир путин

донбасс

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

образовательный центр "сириус"

сочи

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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в образовательном центре "Сириус"."Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать", — пояснил президент.Он попросил центр "Сириус" продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.Путин указал, что речь идет в том числе о разработке специальных программ подготовки педагогов.

https://ria.ru/20220511/pomosch-1787923419.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сочи

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, донбасс, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, образовательный центр "сириус", сочи