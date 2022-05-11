https://ria.ru/20220511/donbass-1787929687.html
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает - РИА Новости, 11.05.2022
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:29
2022-05-11T15:29
2022-05-11T16:21
владимир путин
донбасс
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
образовательный центр "сириус"
сочи
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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Стремление России поддерживать жителей Донбасса многих в мире не устраивает, но этими вопросами надо заниматься, заявил Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" в образовательном центре "Сириус"."Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал, исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать", — пояснил президент.Он попросил центр "Сириус" продумать вопрос создания методических центров поддержки и развития талантов у детей Луганска и Донецка.Путин указал, что речь идет в том числе о разработке специальных программ подготовки педагогов.
https://ria.ru/20220511/pomosch-1787923419.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донбасс, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, образовательный центр "сириус", сочи
15:29 11.05.2022 (обновлено: 16:21 11.05.2022)
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса не устраивает многих партнеров